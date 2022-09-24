Лунный календарь на октябрь 2022 года: самые благоприятные даты для тебя в этом месяце

Лунный календарь удачных дней на октябрь 2022 года нужен для того, чтобы заранее распланировать свои дела на месяц.

Ты будешь знать, когда лучше начинать поиск новой работы и завершать начатые дела, а когда лучше замедлить свой темп и позаботиться о здоровье.

Так что читай лунный календарь удачных дат в октябре 2022 года.

Лунный календарь удачных дней на октябрь 2022

Благоприятные дни в октябре: 1, 5, 12, 22, 26

Неблагоприятные дни в октябре: 9, 17

Удачные дни в октябре — детально

Лунный календарь на 1 октября

В этот день луна растет в знаке Стрелец. Это означает, что интуиция может обостряться и помогать решать личные проблемы.

А еще ты будешь чувствовать большую уверенность в себе и с легкостью сможешь начать любое новое дело.

Лунный календарь на 5 октября

На растущую луну в знаке Водолей лучшее, что ты можешь сделать, — заняться самообразованием. В этот день новая информация будет легко усваиваться, а обучение будет приносить радость.

Также в профессиональной сфере ты можешь наконец-то закрыть все дедлайны и реализовать запланированное.

Лунный календарь на 12 октября

Убывающий месяц в знаке Телец — благоприятное время для решения финансовых проблем и поиска новых источников дохода.

Кроме этого, в этот романтический день стоит уделить особое внимание своему партнеру и показать всю свою искреннюю любовь.

Лунный календарь на 22 октября

Луна убывает в знаке Дева. Этот день станет легким и приятным для тебя. Попробуй добавить немного авантюризма в свою жизнь.

Например, без колебаний забронируй билеты для путешествия, о котором уже давно мечтаешь, или устрой себе незапланированный выходной. Ты почувствуешь новый вкус жизни.

Лунный календарь на 26 октября

В этот день луна снова растет в знаке Скорпион. Не бойся мечтать, планировать и воплощать самые смелые идеи.

Но помни, что сначала нужно переосмыслить свои негативные качества в прошлом, а потом уже думать о будущем.

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Неудачные дни в октябре 2022

Лунный календарь на 9 октября

На этот день приходится полнолуние в знаке Овен. Влияние луны на все живое ощущается больше всего. Поэтому надо быть осторожными и внимательными.

Особенно это касается водителей, спортсменов и представителей профессий, которые много контактируют с людьми. Сегодня повышен риск аварий, травматизации и конфликтов.

Лунный календарь на 17 октября

Убывающая луна в знаке Рак — время позаботиться о себе и не спешить с выводами, словами и действиями.

Лучше всего просто наблюдай за происходящим вокруг и старайся не вмешиваться в проблемы и конфликты, которые тебя не касаются.

Когда за окном хмуро, мокро и серо, это возлагает свой отпечаток на эмоциональное состояние людей. Читай, как избавиться от негативных мыслей и изменить свою жизнь к лучшему.

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