Українці досліджують космос: як київським студентам вдалося створити унікальний наносупутник

Ракета компанії SpaceX успішно вивела на орбіту Землі український наносупутник. Апарат створили науковці Київського політехнічного інституту. В умовах війни їм вдалося завершити розробку, доставити супутник спершу до Нідерландів, а далі у США.

Саме американська ракета Falcon 9 вивела у космос понад 150 космічних апаратів, серед яких український. Що саме досліджуватиме наносупутник та яких зусиль вартувало, щоб відправити його на орбіту, дивись у сюжеті.

Наносупутник PolyITAN-HP-30 — розробка київських студентів

Вони чекали цього дня кілька років. Науковці, викладачі та студенти Київської політехніки тут, в Україні, пильно стежать за тим, як з мису Канаверал у США готують до запуску ракету Falcon-9 компанії SpaceX.

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Саме ця ракета виводить на орбіту їхню розробку — український наносупутник PolyITAN-HP-30. Із цього моменту починається важливий науковий експеримент, каже один із розробників.

Моїм основним завданням, як і мого колеги, було розробити теплову трубу для цього супутника, — розповідає розробник, науковий співробітник КПІ ім. Ігоря Сікорського Роман Мельник.

Саме ефективність теплових труб в умовах мікрогравітації і планують перевіряти у космосі. Це необхідно, щоб у майбутньому створювати такі системи для різних космічних апаратів.

Ми зможемо покращити систему охолодження майбутніх супутників, а також системи їх орієнтації в космосі.

Наносупутник науковці КПІ створювали до 30-річчя незалежності. Він є частиною роботи інноваційної платформи Сікорський челендж. До розробки на вигляд невеликого за об’ємом приладу залучили вісім команд студентів із різних факультетів.

Якими будуть наступні розробки українських студентів

Розробник, провідний інженер КПІ ім. Ігоря Сікорського Михайло Душейко розповів про розміри супутника:

Цей супутник — це 10 на 20 на 20 см і 2 кг вагою. У цей об’єм потрібно вставити мізки і всі функції, які йдуть для великих супутників. Систему орієнтації, координат, стеження.

Кошти на створення супутника надало Міністерство освіти та науки, також проект фінансово підтримала і компанія Boeing. Утім, війна в Україні мало не завадила планам науковців.

Треба було вирішити, як переправити супутник через кордон, оформити митні документи, доставити супутник в контейнер, який буде розміщений як корисне навантаження на ракеті-носієві.

Врешті український дослідницький супутник вийшов на орбіту Землі. За ним науковці продовжать стеження уже з наземної станції. І це вже третій наносупутник науковців КПІ, що вдалось запустити у космос. Перший PolyITAN встановив світовий рекорд і вже восьмий рік перебуває на орбіті.

Ректор КПІ Михайло Згуровський розповів про подальшу роботу над супутниками:

Ми плануємо ще виведення в космос двох супутників. PolyITAN-2-PUT з Познаньською політехнікою в Польщі та PolyITAN-12-U. Супутники будуть призначені для дистанційного зондування Землі з різною роздільною здатністю.

Розпочали роботу в КПІ і над створенням ще двох видів супутників, завдяки яким згодом вдасться прогнозувати природні катаклізми та досліджувати розвиток рослин у космосі.

Раніше ми розповідали детально про український наносупутник PolyITAN-HP-30 та його запуск.

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