Як встановити CapCut в Україні на IPhone і Android

Користувачі TikTok багато чули про програму CapCut. Це додаток для редагування відео на смартфоні. Його часто використовують для створення роликів для Tiktok та Instagram.

Його створила китайська ІТ-компанія. Як встановити CapCut в Україні — читай в матеріалі.

Як скачати CapCut в Україні та які функції є у додатку

Програма надає безліч варіантів для редагування відео. За допомогою CapCut можна:

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вирізати та ділити відео;

змінювати швидкість відтворення;

вставляти фонову музику та налаштовувати звук;

робити текстове штампування;

користуватися ефектами;

використовувати фільтри;

змінювати розмір відео формату;

регулювати тон.

Якщо у тебе вже завантажена програма на IPhone, однак немає оновлень, потрібно оновити додаток.

Як оновити CapCut на IPhone

зайди в App Store; клікни по аватарці (обліковому запису); придбане — введи у пошуку CapCut; натисни кнопку Встановити повторно.

Як встановити CapCut на IPhone

зміни у налаштуваннях свою країну-регіон;

зайди в App Store — Обліковий запис (клікни по аватарці);

натисни на аватарку ще раз;

там буде вікно із назвою Авторизуватись — змінити країну/регіон на Австралію;

заповни свої дані та натисни Підтвердити;

програма завантажиться за декілька хвилин.

Як завантажити CapCut в Україні на Андроїд

зайди на сайт Apkpure;

знайди у пошуку програму CapCut;

завантаж;

встанови програму.

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