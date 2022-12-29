Як встановити CapCut в Україні на IPhone і Android

Користувачі TikTok багато чули про програму CapCut. Це додаток для редагування відео на смартфоні. Його часто використовують для створення роликів для Tiktok та Instagram.
Його створила китайська ІТ-компанія. Як встановити CapCut в Україні — читай в матеріалі.
Програма надає безліч варіантів для редагування відео. За допомогою CapCut можна:
Якщо у тебе вже завантажена програма на IPhone, однак немає оновлень, потрібно оновити додаток.
Світові та українські компанії надають свої послуги безкоштовно, щоб допомогти бізнесу, економіці та людям України. Читай, які сервіси та програми стали безкоштовними для українців.
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