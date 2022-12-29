Как установить CapCut в Украине на iPhone и Android

Пользователи TikTok много слышали о программе CapCut. Это приложение для редактирования видео на смартфоне.

Его часто используют для создания роликов Tiktok и Instagram. Его создала китайская ІТ-компания. Как установить CapCut в Украине — читай в материале.

Как скачать CapCut в Украине и какие функции есть в приложении

Программа предоставляет множество вариантов редактирования видео. С помощью CapCut можно:

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вырезать и делить видео;

менять скорость воспроизведения;

вставлять фоновую музыку и настраивать звук;

делать текстовую штамповку;

пользоваться эффектами;

использовать фильтры;

менять размер видео формата;

регулировать тон.

Если у тебя уже загружена программа на iPhone, однако нет обновлений, нужно обновить приложение.

Как обновить CapCut на iPhone

зайди в App Store;

кликни по аватарке (учетной записи);

приобретенное – введи в поиске CapCut;

нажмите кнопку Установить повторно.

Как установить CapCut на iPhone

измени в настройках свою страну-регион;

зайди в App Store — Учетная запись (кликни по аватарке);

нажми на аватарку еще раз;

там будет окно под названием Авторизироваться — изменить страну/регион на Австралию;

заполни свои данные и нажми Подтвердить;

программа загрузится через несколько минут.

Как скачать CapCut в Украине на Андроид

зайди на сайт Apkpure;

найди в поиске программу CapCut;

загрузи;

установи программу.

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