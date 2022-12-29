Как установить CapCut в Украине на iPhone и Android

Пользователи TikTok много слышали о программе CapCut. Это приложение для редактирования видео на смартфоне.
Его часто используют для создания роликов Tiktok и Instagram. Его создала китайская ІТ-компания. Как установить CapCut в Украине — читай в материале.
Программа предоставляет множество вариантов редактирования видео. С помощью CapCut можно:
Если у тебя уже загружена программа на iPhone, однако нет обновлений, нужно обновить приложение.
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