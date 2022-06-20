Благодаря музыке, нас делали частью их информационного пространства. Валерий Харчишин о запрете российской музыки

Верховная рада Украины запретила использование российской музыки в медиа и общественном пространстве, в частности, в ресторанах, учебных заведениях, культуры и отдыха. Украинский рок-музыкант, лидер группы Друга ріка Валерий Харчишин рассказал, почему украинцы так долго слушали российскую попсу и какой фактор стал радикальным.

По словам Харчишина, россияне и отчасти мы сами делали себя частью их информационного пространства.

Благодаря культуре, в частности, музыкальной, нас делали частью России. Мы пели и исполняли песни на русском языке, становились частью русскоязычного пространства. Для россиян все русскоязычное информационное пространство и есть Россия, — говорит музыкант.

— Я считаю, что такой закон должны принять гораздо раньше. Тогда бы, возможно, и войны у нас не было. Искореняя у себя все российское, мы так боремся с собой и агрессией России. Мы боремся, чтобы не стать частью российского информационного пространства.

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Однако Валерий Харчишин говорит, что в законе о запрете российской музыки нет ничего об информационном диджитал-пространстве.

— Никто не работает с Google и интернет-платформами, распространяющими музыку независимо от наших законов, — поэтому музыкант говорит, что на это тоже нужно обратить внимание.

Украинский артист Андрей Данилко в интервью тоже поддержал запрет российской музыки, ведь считает это решение правильным. Также он рассказал, как его пытались подкупить российские власти.

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