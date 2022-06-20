Шоу-биз

Благодаря музыке, нас делали частью их информационного пространства. Валерий Харчишин о запрете российской музыки

Богдана Макалюк, редактор сайта 20 июня 2022, 18:30
Валерій Харчишин про заборону російської узики
Фото: Instagram

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