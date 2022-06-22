У ужасов войны нет праздничных дней — Тополя рассказал о юбилее на передовой и аукционе в поддержку ВСУ

Пока российская элита убегает за границу и вывозит деньги из РФ, украинская — уже четыре месяца стойко обороняет страну на разных фронтах.

Лидер группы Антитела, а сейчас парамедик Тарас Тополя рассказал в эфире телемарафона о собственном аукционе, а также поделился, есть ли вдохновение во время войны.

День рождения на передовой

Вчера, 21 июня, у Тараса был юбилей — 35 лет. Но сейчас не до празднования, поэтому мужчина не взял себе даже выходной.

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Этот день прошел на дежурстве в обычном режиме. К сожалению, не обошлось без раненых и погибших.

Вчера, на свой День рождения, был вынужден разблокировать телефон убитого украинского воина его отпечатками. Удалось на третьем пальце. Никогда не думал, что когда-нибудь придется такое делать, даже в страшном сне…

Этим поделился певец в своем Instagram.

Впрочем, после смены вечером все же вышло собраться с друзьями на праздничные посиделки.

Аукцион для помощи ВСУ

В честь своего Дня рождения Тарас объявил об аукционе личных вещей, проходящих войну вместе с певцом. Победителей выберут случайно с помощью специальной программы среди тех, кто будет посылать пожертвования в течение следующих трех дней.

Выиграть можно:

Перчатки, которые с первого дня войны спасают руки Тараса от пота, пыли, земли, пороха, крови и оружейного масла.

Баллистические очки, которые Тополе подарил участник группы Антитела Сергей Вусик .

. Старый японский шлем. На смену ему у Тараса теперь новый американский.

Штык-нож.

Собираем на нужды нашего 130 батальона. Они постоянно есть, как минимум, связаны с автомобильной техникой, потому что ее уничтожают, она выходит из строя, ведь не новая, — рассказывает музыкант.

Реквизиты для участия в аукционе можно увидеть пролистав фото.

Тарас даже на передовой находит время и силы для творчества, хотя, по его словам, вдохновения нет, да и записывать песни в студии пока невозможно.

Вдохновение как такового особо нет, но некоторые вещи нужно делать вынужденно: придумывать в голове английские тексты, их переводы, — делится певец.

Однако эти песни обязательно рано или поздно увидят мир и навеки сохранят память о героизме украинцев.

Недавно Верховная Рада Украины запретила использование российской музыки в медиа и общественном пространстве, в частности, в ресторанах, заведениях образования, культуры и отдыха.

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