Мрія будет жить! Миллиардер Ричард Брэнсон посетил Гостомель и обсудил с Зеленским восстановление Украины

Украину поддерживает весь цивилизованный мир. За время полномасштабной войны это утверждение стало аксиомой.

Визит британского миллиардера Ричарда Брэнсона в Украину доказывает, что крупный международный бизнес также с нами и готов помогать в восстановлении страны после победы.

Читай, что делал предприниматель в Киевской области и как прошла его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Мрію не уничтожить

29 июня бизнесмен прибыл в Украину и посетил пострадавшую от российского нашествия Киевскую область.

Мы приехали посмотреть, чем можем помочь в это сложное время. Мы увидели сегодня Киев и близлежащие города. Посетили Бучу, Ирпень и Гостомель, — рассказал Брэнсон.

Он также посетил уничтоженный аэродром в Гостомеле и предложил свою помощь в восстановлении символа Украины — самолета Ан-225 Мрія. Об этом сообщил лидер парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.

По его словам, Украина уже прорабатывает проект строительства самолета, который будет использовать новые технологии.

— Мы уже сейчас прорабатываем проект строительства нового самолета, который после войны поставит еще много рекордов. Но будучи уже обновленным, на базе современного цифрового оборудования, которое позволит Мрії стать еще сильнее, — отметил нардеп.

Кроме того, на встрече обсудили перспективы сотрудничества в космической сфере.

О чем говорил Брэнсон с Зеленским

В ходе своего визита Брэнсон встретился с Владимиром Зеленским, а также министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и группой лидеров украинского бизнеса.

Офис президента сообщает, что на встрече обсуждали:

проекты в области энергоэффективности и перспективы сотрудничества в послевоенном восстановлении Украины; введение санкций против России; обеспечение гарантий безопасности для Украины; вопрос сохранения внимания мира к войне в нашем государстве.

Визит британского бизнесмена Ричарда Брэнсона в Украину — очередное напоминание, что мир и известные люди продолжают нас поддерживать, — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Брэнсон в свою очередь выразил готовность “помогать всем, чем сможет” и признался, что поражен оптимизмом украинцев. Ведь они даже во время войны думают об восстановлении родной страны.

— Главной целью моей поездки в Киев было встретиться и выслушать украинцев, понять их страхи и беспокойство, а также узнать, что бизнес в партнерстве с гражданским обществом и правительствами может сделать для эффективной поддержки Украины.

Я надеюсь, что Украина и ее народ выиграют эту войну, взяв под контроль свою территорию, свой суверенитет и свой будущий путь.

Но как никогда все мы должны объединиться и противостоять угрозе, которая стоит перед Украиной и миром, — написал предприниматель в своем Instagram.

Кто такой Ричард Брэнсон

Ричард Брэнсон — 71-летний британский предприниматель и основатель корпорации Virgin Group, которая охватывает около 400 компаний разного профиля.

По данным Forbes по состоянию на 2022 год, Брэнсон имеет около $4 млрд личного состояния.

В прошлом году миллиардер побывал на нижнем пределе космоса в рамках испытательного полета корабля своей компании Virgin Galactic.

На встрече с Зеленским бизнесмен заявил, что постоянно выступает в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. А также соглашается с введением жестких санкций в отношении РФ и тех, кто финансирует войну.

Война разрушила планы украинцев на жизнь. Не исключением стали и звезды, в частности телеведущая и блоггер Леся Никитюк.

В этом году украинцы должны были увидеть ее в новом амплуа — как героиню сериала. Но увидели как активного волонтера и патриотку. Леся Никитюк рассказала, от чего отказалась из-за войны.

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