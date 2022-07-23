Серце світу б’ється в Україні! Виступ Річарда Гіра на Саміті перших леді та джентльменів

Сьогодні, 23 липня, стартував другий Саміт перших леді та джентльменів, який покликаний укотре привернути увагу світу до війни, яка вже п’ятий місяць триває в центрі Європи. Одним із запрошених гостей став відомий голлівудський актор Річард Гір.

Чоловік і раніше брав участь у благодійних заходах задля підтримки українців, зокрема продав свою автівку Jaguar XK8 та вперше заспівав на публіці на концерті, що збирав допомогу для українського народу.

Річард Гір висловив свою підтримку України та наголосив, що світ має об’єднатись навколо цієї катастрофи, щоб створити щось краще.

Перетворити ті брудні та жахливі речі, які вчиняють росіяни протягом багатьох поколінь, на щось протилежне.

Ми всі маємо відчувати певне співчуття та єдність. Разом ми можемо створити щось краще.

Актор поділився, що він довго роздумував над тим, як його діти після пробудження думають лише, як їм погратись. У них немає страху та жахливих думок. Натомість в Україні діти переживають найгірший досвід.

Звичайно, мене дуже вражає те, що відбувається з дітьми. Я бачу ці страхи та виклики.

Тому Річард Гір закликав світ продовжувати боротись до самої перемоги України. Думки про це мають стати важливим елементом життя кожного.

Це напевно найбільша війна, яку я коли-небудь бачив у своєму житті. Це війна зі злом.

І хоча Україна вже ніколи не буде такою, як колись у минулому, голлівудський актор закликав не засмучуватись з цього приводу. Оскільки, як представник світу митців, дивиться у майбутнє та просить зробити це саме й увесь світ, зокрема український народ.

Також американське подружжя акторів Міла Куніс та Ештон Кутчер виступили на Саміті перших леді та джентельменів. Зірки наголосили, що хоч і не можуть надати Україні зброю, але мають вплив на тих, хто це може зробити.

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