Сердце мира бьется в Украине! Выступление Ричарда Гира на Саммите первых леди и джентльменов

Сегодня, 23 июля, стартовал второй Саммит первых леди и джентльменов, призванный в очередной раз привлечь внимание мира к войне, которая уже пятый месяц идет в центре Европы. Одним из приглашенных гостей стал известный голливудский актер Ричард Гир.

Мужчина и раньше участвовал в благотворительных мероприятиях по поддержке украинцев, в частности продал свой автомобиль Jaguar XK8 и впервые спел на публике на концерте, который собирал помощь для украинского народа.

Ричард Гир выразил свою поддержку Украины и подчеркнул, что мир должен объединиться вокруг этой катастрофы, чтобы создать нечто лучшее.

Превратить те грязные и ужасные вещи, которые делают русские на протяжении многих поколений, в противоположное.

Мы все испытываем определенное сочувствие и единство. Вместе мы можем создать нечто лучшее.

Актер поделился, что он долго размышлял над тем, как его дети после пробуждения думают только, как им поиграть. У них нет страха и ужасающих мыслей. В Украине же дети переживают худший опыт.

Конечно, меня очень поражает то, что происходит с детьми. Я вижу эти ужасы и вызовы.

Потому Ричард Гир призвал мир продолжать бороться до самой победы Украины. Мысли об этом должны стать важнейшим элементом жизни каждого.

Это наверное самая большая война, которую я когда-либо видел в своей жизни. Это война со злом.

И хотя Украина уже никогда не будет такой, как прежде, голливудский актер призвал не расстраиваться по этому поводу. Поскольку как представитель мира творцов смотрит в будущее и просит сделать это и весь мир, в частности украинский народ.

Также американские супруги Мила Кунис и Эштон Кутчер выступили на Саммите первых леди и джентльменов. Звезды подчеркнули, что хоть и не могут предоставить Украине оружие, но оказывают влияние на тех, кто это может сделать.

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