Люди

Бомбы — не повод забыть о мечтах. Андрей Шевченко обратился к мальчику, потерявшему маму в Мариуполе

Елена Яковлева, редактор сайта 24 июля 2022, 12:30

Больше видео
0:02:27
Девід Бекхем на Саміті перших леді й джентельменів
Ни один ребенок не должен это видеть: Дэвид Бекхэм поддержал Украину на Саммите первых леди и джентльменов
0:03:09
Історія жінки з Гуляйполя, що втратила ногу, але не силу духу
Утратила конечность и пережила шесть операций, чтобы спасти вторую. История о несокрушимости духа и жажде к жизни
0:06:57
Незаконна депортація українських дітей
Воруют будущее Украины: сколько украинских детей депортировали россияне и как их будут возвращать
0:03:51
Українські захисники в ТікТок — гордість мережі
Делятся эмоциями, поют, защищают — украинские военные стали самыми популярными в TikTok
Смотреть больше

Последние видео
Женщины на войне

Война женского рода: сколько женщин сейчас защищает Украину в армии
П’ять місяців повномасштабної війни з Росією: найгучніші події
Война не сломит Украину! Самые важные события за пять месяцев полномасштабного вторжения РФ
0:05:58
Яка ситуація у Харкові 24 липня: наслідки обстрілів
Почти 500 ударов за пять месяцев, но город не сдается! Как живет непокоренный Харьков
0:06:34
Андрій Шевченко на Саміті перших леді та джентльменів
Бомбы — не повод забыть о мечтах. Андрей Шевченко обратился к мальчику, потерявшему маму в Мариуполе
0:03:33
Наслідки обстрілу одеського порту 23.07.2022
Соглашения с Россией не стоят бумаги, на которой написаны: удалось ли спасти зерно из Одесского порта
0:02:27
Девід Бекхем на Саміті перших леді й джентельменів
Ни один ребенок не должен это видеть: Дэвид Бекхэм поддержал Украину на Саммите первых леди и джентльменов
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 24 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 24 июля
Фосфорні бомби Росія
Применение Россией фосфорных бомб: в чем опасность и как оказать первую помощь
Саміт перших леді та джентльменів
Будущее, которое мы строим вместе: почему важен Саммит первых леди и джентльменов и где его смотреть
Втрати українських військових у війні з Росією - Зеленський назвав число
Потери Украины в войне с Россией: Зеленский назвал статистику погибших и раненых украинских военных
Больше видео
Яка ситуація у Харкові 24 липня: наслідки обстрілів
Читать дальше
Почти 500 ударов за пять месяцев, но город не сдается! Как живет непокоренный Харьков
Наслідки обстрілу одеського порту 23.07.2022
Читать дальше
Соглашения с Россией не стоят бумаги, на которой написаны: удалось ли спасти зерно из Одесского порта

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь