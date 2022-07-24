Бомбы — не повод забыть о мечтах. Андрей Шевченко обратился к мальчику, потерявшему маму в Мариуполе

Вчера, 23 июля, состоялся второй Саммит первых леди и джентльменов, организованный супругой президента Украины Еленой Зеленской.

В этом году гостями стали известные как украинские, так и зарубежные звезды. Среди них и светоч отечественного футбола Андрей Шевченко, который также является послом инициативы UNITED24.

Спортсмен записал видеообращение к 6-летнему Илье Костушевичу, потерявшему семью в Мариуполе. После того, как мама пошла в магазин и больше не вернулась, ребенок сидел в подвале еще три недели. Впоследствии мальчика усыновила семья из Киева.

Илья больше всего мечтает играть в футбол и стать форвардом. Шевченко пообещал сыграть с ним в мирном Киеве и напомнил, что воронки от бомб — не повод забыть о своей цели.

В память о себе футболист подарил ребенку мяч со своей подписью.

Я помню себя в твоем возрасте. Я убегал из дома и гонял мяч во дворе вместе с друзьями. Я был счастлив и не думал ни о чем.

— Тогда над нашими головами было мирное небо, а футбольные поля не укрывали воронки от бомб. Впрочем, даже они — не повод забыть о наших мечтах. Мы встретимся с тобой в мирном Киеве и сыграем в футбол, — сказал Шевченко.

Одним из приглашенных гостей на мероприятии стал известный голливудский актер Ричард Гир. Он с первых дней полномасштабной войны России против Украины поддерживает наше государство всем, чем может.

Смотри выступление Ричарда Гира на Саммите первых леди и джентльменов.

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