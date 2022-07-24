Люди

Мама загинула, але він боротиметься: трагічна історія хлопчика, що дивом вижив під обстрілом Вінниці

Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 24 Липня 2022, 21:32

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