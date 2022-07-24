Мама погибла, но он будет бороться: трагическая история мальчика, чудом выжившего под обстрелом Винницы

Потерпевшего от обстрела Винницы семилетнего мальчика с тяжелыми ожогами половины тела эвакуировали в Германию. В тот трагический день ребенок просто пришел с мамой в медицинский центр.

Это была семья музыкантов со Львова. Мать была аккордеонисткой, а отец – баянист. Супруги вместе преподавали в музыкальной академии во Львове. Маленький Ромчик тоже окончил первый класс музыкальной школы.

Чтобы навестить родителей, мама Галина приехала с ребенком в Винницу и решила отвести его на медицинское обследование. Для этого пришлось записаться заранее. Однако уже в 11 часов родные потеряли с ними связь.

Тогда в результате ракетного удара России погибли 26 человек, среди которых была и мать мальчика. За жизнь ребенка боролись сначала винницкие, а позже львовские медики.

Отец мальчика Ярослав сразу отправился на поиски родных. Сына нашел в Винницкой больнице, куда Роман попал еще в сознании. Сам сказал, как его зовут, что произошло, и рассказал, что видел, как его маму присыпало.

Мать Романа погибла на месте. Однако идентифицировать ее сразу не удалось. Женщину долго не могли найти. Удалось опознать тело только по ДНК тесту.

Ребенок же оказался в реанимации в тяжелом состоянии. Почти половина тела, руки, ноги и лицо ребенка в ожогах. Большинство поражений глубоки. Кроме очень тяжелых ожогов, ребенка еще сильно покалечило. Два обломка попали в голову, была переломана рука. Мальчика прооперировали на голове.

Из Винницы Романа перевезли во Львовскую детскую больницу Святого Николая. Медикам удалось стабилизировать состояние мальчика и вывести его из критического периода.

Как говорит заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Ярема Безниско, у ребенка было 35% глубоких ожогов, затрагивающих практически все ткани до костей. Худшими были ожоги дыхательных путей.

Для дальнейшего лечения Романа эвакуировали в Германию в университетскую клинику Дрездена, квалифицирующуюся на тяжелых химических и термических ожогах. Там его ждет несколько операций по пересадке кожи.

Отец обещает сыграть вместе с сыном после выздоровления для врачей, боровшихся за жизнь его ребенка. Однако Романа еще ждут операции по пересадке кожи, пластика и длительная реабилитация.

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