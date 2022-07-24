Люди

Мама погибла, но он будет бороться: трагическая история мальчика, чудом выжившего под обстрелом Винницы

Оксана Ротко, региональный журналист Вікон во Львове 24 июля 2022, 21:32

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