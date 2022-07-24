Behind Blue Eyes: украинский проект детской военной фотодокументалистики и почему он важен

Война ускорила течение событий — украинские дети повзрослели быстрее, за несколько дней. В их глазах неиссякаемая глубина боли, отчаяния, понимания и совсем немного страха. Украинское информационное и художественное пространство также повзрослело, поумнело и окрепло — мы стали готовы говорить о детях и освещать детский вопрос для социума правильно.

Проект Behind Blue Eyes стал ретроспективой того, что видели дети из деоккупированных населенных пунктов. А 23 июля в киевской галерее Avangarden открывается благотворительная экспозиция проекта, в котором дети из деоккупированных сел Украины документируют свою жизнь на пленку одноразовых камер.

Идея проекта Behind Blue Eyes, или За Голубыми Глазами, принадлежит команде волонтеров, которая заботилась о деоккупированных селах Черниговской области весной. Путешествуя в Лукашевку, волонтеры нашли настоящих друзей среди местных детей.

Пережив ужасы войны в таком раннем возрасте, дети все равно излучают особый свет и любовь к миру — и такие вещи хочется документировать. Так родилась идея проекта: все желающие дети получили одноразовую пленочную камеру и неделю, чтобы снимать все, что им вздумается.

Один из креаторов Голубых глаз Артем делится: благодаря детишкам каждый может погрузиться в собственные мысли.

Полученные фото — это что-то необходимое сейчас. С одной стороны, есть уникальный материал, взгляд на войну и ее последствия глазами будущего. С другой стороны, шанс лично понять что-то важное: о себе, о детстве, о связи этих двоих, о войне и смерти, о жизни и будущем.

Как все начиналось?

История задумки берет истоки еще до начала полномасштабной войны, делятся организаторы проекта. Но движущей силой для него стали именно дети, дарившие волонтерам Дмитрию и Артему положительные эмоции.

— Мы с Димой работаем в маркетинге и брендовых активациях. У нас давно “на полке” лежали одноразовые камеры как интересный инструмент для брендовой активности в будущем. Это такая предыстория. Что касается детей — каждый раз, когда мы возвращались из Лукашевки, они дарили нам какое-то странное чувство облегчения и надежды, что было несовместимо с тем, что мы видели в селе — разруху и трагедию.

Хотелось как-то запечатлеть это чувство и “доставить” его людям в других уголках страны, которым иногда так необходим этот лучик надежды.

И вот эти два элемента слились воедино и мы поняли, что одноразовые фотоаппараты могут стать именно тем способом, который реализует желание транспортировать эту эмоцию другим людям. Кстати, недавно узнали, что подобный метод уже использовался, однако его реализация в контексте войны, кажется, первая.

За Голубыми Глазами: замысел и сложности

Артем признается — эта работа стала вызовом для всех: как реализовать такой замысел в украинской деревне, которая только что пережила все “красоты” войны.

Это ведь не просто приехать и раздать камеры. В Лукашевке мы были примерно 12 раз, а камеры раздали детям где-то на шестой визит, когда поняли, что имеем с этими малыми связи.

Впечатляют не столько сами истории, а то, как дети их транслируют. Одну из историй Артем рассказывает и акцентирует внимание на том, как дети расставляют приоритеты.

— Например, Маша показывала фото разрушенного сарая ее деда-столяра и жаловалась на то, что опилки хомячкам теперь придется покупать у соседа. Такой непосредственный взгляд, нам иногда не хватает его относительно материальных вещей. Маше 10 лет.

Под фото девочка добавила комментарий: Это я собрала гуманитарку и потом продавала во дворе. Мама купила капусту, дед купил зажигалку. Папа купил кроссовки, потому что русские все забрали — нечего было носить. Заработала гривен 250.

Сами же организаторы признаются: они не заручались поддержкой психологов или других специалистов, однако после такой работы вместе с детьми уже сами себя назвали специалистами по детскому счастью.

Команда видит развитие проекта по работе с детьми всех пострадавших регионов Украины. Таким образом, будет создан целостный отпечаток страшных событий под невиданным до сих пор углом.

Творчество — мощный инструмент для достижения мечтаний и желаний, которые война не имеет права забирать у детей. Поэтому вместе с камерами волонтеры получили краткие списки желаний каждого юного репортера. Благотворительная составляющая проекта состоит в том, что общество может вознаградить детей согласно письмам, которые составили дети.

На Instagram странице Behind Blue Eyes публикуются пожелания каждого участника — задонатить можно как деньгами, так и непосредственно подарить саму вещь (а иногда и домашнее животное) из списка.

А нам следует говорить о детях и их переживаниях во время войны — они так же важны, как и взрослые. Дети из Харькова, покинувшие свои дома в начале войны, поделились самым большим страхом — боятся, что им некуда вернуться.

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