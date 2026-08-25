Елена Зеленская представила Глобальный словарь устойчивости: опыт 38 стран

Во время шестого Саммита первых леди и джентльменов Елена Зеленская представила необычный проект — Глобальный словарь стойкости. Издание впервые собрало воедино уникальные практики выживания и взаимоподдержки из 38 стран мира.

Эта книга стала главным практическим результатом нынешнего Саммита. Она призвана объяснить, как разные общества сохраняют способность действовать в кризисных ситуациях, как сообщества не теряют связей, а институты продолжают работать несмотря ни на что. Об этом пишет Офис Президента Украины.

Что вошло в Глобальный словарь стойкости: примеры стран

На страницах словаря собрали 38 уникальных терминов — это конкретные социальные практики, культурные модели и механизмы, которые помогали разным народам преодолевать вызовы. Весь материал авторы разделили на четыре ключевых блока: пережить, быть вместе, действовать и придавать смысл.

Например, в словаре объясняются такие феномены:

Mateship (Австралия) — концепция, раскрывающая невероятную силу практической и безусловной поддержки людей друг друга;

Dugnad (Норвегия) — способность сообщества быстро сплотиться и организовать совместный неоплачиваемый труд ради общего блага;

Tiigrihupe (Эстония) — так называемый прыжок тигра, яркий пример быстрого построения цифровой способности страны;

Erinnerungskultur (Германия) — культура памяти, которая доказывает, что ответственное отношение к прошлому защищает демократию;

Ubuntu (Южная Африка) — философия, которая неразрывно связывает человеческое достоинство с совместными действиями и взаимной ответственностью.

По словам Елены Зеленской, этот проект формирует новый общий язык для всего мира.

— Важно было узнать, что стойкость многих народов — в совместных действиях и в желании помочь другим. Спасибо всем странам, которые поделились этими бесценными знаниями, — отметила первая леди.

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Каким опытом поделилась Украина: концепция софийности

Украина в этом масштабном проекте выступила не только как инициатор создания Словаря, но и поделилась собственным опытом переживания самой страшной войны в Европе в XXI веке.

Украинская страница издания посвящена термину софийность. Отечественные ученые определяют его как сочетание трех составляющих: воли к жизни, силы для борьбы и мудрости.

Символично, что этот термин перекликается с Софией Киевской — именно на территории этой национальной святыни и проходил нынешний Саммит.

Как объяснила Елена Зеленская, софийность означает способность видеть реальность целостно — и умом, и сердцем, оставаться верными своим ценностям и действовать.

— Для меня софийность сегодня — это то, как даже после очередного российского обстрела объединяются люди. Как соседи без каких-либо призывов выходят помогать спасателям, как коммунальщики возвращают свет и воду в разбомбленные дома, как дети продолжают обучение, а страна живет, — подчеркнула жена Президента.

Кто работал над изданием и где его прочитать

Создание такого словаря потребовало серьезной экспертизы. К работе привлекли более 45 специалистов из разных уголков мира. Проект реализовывали в партнерстве с украинским МИД, десятками посольств и офисами первых леди из разных стран. Толкования понятий тщательно проверяли, чтобы сохранить правильный культурный контекст каждого государства.

Аналитическое сопровождение обеспечивали Координационный центр по психическому здоровью при Кабмине и Институт национальной стойкости. Также инициативу поддержали Бюро ВОЗ в Украине и ЮНИСЕФ.

Сейчас Украина призывает международные институты, университеты и ученых со всего мира присоединяться к созданию глобального научного кластера, который изучал бы вопросы стойкости.

Главное фото: Офис Президента Украины.

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