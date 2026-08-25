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Елена Зеленская представила Глобальный словарь устойчивости: опыт 38 стран

Юлия Хоменко, редактор сайта 25 августа 2026, 14:00 3 мин.
Как миру выстоять во время кризисов: Елена Зеленская представила новый словарь

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