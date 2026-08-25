Олена Зеленська представила Глобальний словник стійкості: досвід 38 країн

Під час шостого Саміту перших леді та джентльменів Олена Зеленська представила незвичний проєкт — Глобальний словник стійкості. Видання вперше зібрало докупи унікальні практики виживання та взаємопідтримки з 38 країн світу.

Ця книга стала головним практичним результатом цьогорічного Саміту. Вона покликана пояснити, як різні суспільства зберігають здатність діяти в кризових ситуаціях, як громади не втрачають зв’язків, а інституції продовжують працювати попри все. Про це пише Офіс Президента України.

Що увійшло до Глобального словника стійкості: приклади країн

На сторінках словника зібрали 38 унікальних термінів — це конкретні соціальні практики, культурні моделі та механізми, які допомагали різним народам долати виклики. Весь матеріал автори поділили на чотири ключові блоки: пережити, бути разом, діяти та надавати сенс.

До прикладу, у словнику пояснюються такі феномени:

Mateship (Австралія) — концепція, що розкриває неймовірну силу практичної та безумовної підтримки людьми одне одного;

Dugnad (Норвегія) — здатність спільноти швидко згуртуватися та організувати спільну неоплачувану працю заради загального блага;

Tiigrihupe (Естонія) — так званий стрибок тигра, яскравий приклад швидкої побудови цифрової спроможності країни;

Erinnerungskultur (Німеччина) — культура пам’яті, яка доводить, що відповідальне ставлення до минулого захищає демократію;

Ubuntu (Південна Африка ) — філософія, що нерозривно пов’язує людську гідність зі спільною дією та взаємною відповідальністю.

За словами Олени Зеленської, цей проєкт формує нову спільну мову для всього світу.

— Важливо було дізнатися, що стійкість багатьох народів – у спільній дії і в бажанні допомогти іншим. Дякую всім країнам, що поділилися цими безцінними знаннями, — зазначила перша леді.

Яким досвідом поділилася Україна: концепція софійності

Україна в цьому масштабному проєкті виступила не лише як ініціаторка створення Словника, а й поділилася власним досвідом проживання найстрашнішої війни у Європі у ХХІ столітті.

Українська сторінка видання присвячена терміну софійність. Вітчизняні науковці визначають його як поєднання трьох складових: волі до життя, сили для боротьби та мудрості.

Символічно, що цей термін перегукується із Софією Київською — саме на території цієї національної святині й проходив цьогорічний Саміт.

Як пояснила Олена Зеленська, софійність означає здатність бачити реальність цілісно — і розумом, і серцем, залишатися вірними своїм цінностям та діяти.

— Для мене софійність сьогодні – це те, як навіть після чергового російського обстрілу гуртуються люди. Як сусіди без жодних закликів виходять допомагати рятувальникам, як комунальники повертають світло й воду в розбомблені будинки, як діти продовжують навчання, а країна живе, — наголосила дружина Президента.

Хто працював над виданням та де його почитати

Створення такого словника вимагало серйозної експертизи. До роботи залучили понад 45 фахівців із різних куточків світу. Проєкт реалізовували у партнерстві з українським МЗС, десятками посольств та офісами перших леді з різних країн. Тлумачення понять ретельно перевіряли, аби зберегти правильний культурний контекст кожної держави.

Аналітичний супровід забезпечували Координаційний центр з психічного здоров’я при Кабміні та Інститут національної стійкості. Також ініціативу підтримали Бюро ВООЗ в Україні та ЮНІСЕФ.

Зараз Україна закликає міжнародні інституції, університети та науковців з усього світу долучатися до створення глобального наукового кластера, який би вивчав питання стійкості.

Головне фото: Офіс Президента України.

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