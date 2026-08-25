Для тебе Новини

Олена Зеленська представила Глобальний словник стійкості: досвід 38 країн

Юлія Хоменко, редакторка сайту 25 Серпня 2026, 14:00 3 хв.
Як світу вистояти під час криз: Олена Зеленська презентувала новий словник

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь