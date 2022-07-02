Подорослішали мимоволі. Як Путін забрав в українських дітей дитинство, але вони вистояли

Вони подорослішали мимоволі — знаються на політиці, відрізняють вибухи, стискають волю в кулак, коли покидають домівки.

Це про українських дітей, у яких кремлівський диктатор через свої божевільні амбіції забрав дитинство.

Через війну тільки з Харкова, за даними департаменту освіти, евакуювалися близько вісімдесяти відсотків школярів.

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А ті, що залишились, вимушені постійно ховатися в укриттях, адже російська армія знищує місто авіабомбами, Іскандерами, Калібрами.

Я після війни подорослішав років на 10. Доводиться стикатися з дуже дорослими речами… — каже маленький волонтер Даниїл.

Та є діти, які не побоялися подивитися в очі війні та стати в один стрій з дорослими — допомагати тим, хто слабший. Про них репортаж Тетяни Доцяк.

Усе більше маленьких українців приєднуються до спротиву. Дивіться, як працює дев’ятирічний волонтер Максим Кваснюк.