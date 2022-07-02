Люди

Велика Новосілка — місто-привид: мешканці, які залишилися, вже 4 місяці живуть у підвалах

Вероніка Федорова, відеоредакторка Вікна-Новини 02 Липня 2022, 08:00

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Велика Новосілка

Велика Новосілка — місто-привид: мешканці, які залишилися, вже 4 місяці живуть у підвалах
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