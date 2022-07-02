Велика Новосілка — місто-привид: мешканці, які залишилися, вже 4 місяці живуть у підвалах

У селище Велика Новоселівка ще залишаються жити пів тисячі мешканців.

Здебільшого люди перебувають у підвалах та бомбосховищах без електрики та води. У стінах одного з них зараз проживає близько сотні громадян, є діти.

Допомагають людям співробітники поліції. Гуманітарну допомогу організовують представники селищної ради та волонтери.

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– У час війни громада та поліція працюють разом. Ми доставляємо продуктові набори та хліб до бомбосховищ. Загалом мешканцям громади ми роздали 3700 таких наборів, — каже перша заступниця Великоновосілківського селищного голови Маргарита Харитонова.

Поліцейські роздали їжу громадянам, які вимушені жити у бомбосховищі. Одна з жінок розповіла, що проживає тут з 5 березня. ЇЇ будинок зруйновано.

Та навіть в тих, що вцілили, люди не мешкають – небезпечно, — говорить мешканка.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у Красногорівці люди виживають з останніх сил.