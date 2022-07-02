Люди

Великая Новоселка — город-призрак: оставшиеся жители уже 4 месяца живут в подвалах

Вероника Фёдорова, видеоредактор 02 июля 2022, 08:00

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