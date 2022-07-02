Великая Новоселка — город-призрак: оставшиеся жители уже 4 месяца живут в подвалах

В поселок Великая Новоселовка еще остаются жить пол тысячи жителей.

В основном люди находятся в подвалах и бомбоубежищах без электричества и воды. В стенах одного из них сейчас проживают около сотни граждан, есть дети.

Помогают людям сотрудники полиции. Гуманитарную помощь организуют представители поселкового совета и волонтеры.

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— Во время войны община и полиция работают вместе. Мы доставляем набор продуктов и хлеб к бомбоубежищам. В общей сложности жителям общины мы раздали 3700 таких наборов, — говорит первый заместитель Великоновоселковского поселкового председателя Маргарита Харитонова.

Полицейские раздали еду гражданам, вынужденным жить в бомбоубежище. Одна из женщин рассказала, что проживает здесь с 5 марта. Ее дом разрушен.

Но даже у тех, кто уцелел, люди не живут – опасно, — говорит жительница.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Красногоровке люди выживают из последних сил.