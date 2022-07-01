8 лет сущего ада: как в Красногоровке люди выживают из последних сил

У дома культуры снесло крышу. Оккупанты ударили по нему перед Днём Конституции.
Оккупационное войско планирует превратит Красногоровку в руины.
Нет никаких нравственных ценностей. Артиллерия и реактивная система залпового огня работает по городу. Это просто убийцы и преступники, — говорит военный.
Нет никаких нравственных ценностей. Артиллерия и реактивная система залпового огня работает по городу. Это просто убийцы и преступники, — говорит военный.
Прилёты не заставляют себя ждать. По городу бьют каждый день и попадают в жилые секторы.
В подвалах продолжают жить 2-3 тысячи мирных жителей Красногоровки.
Смотрите о том, как оккупанты ежедневно обстреливают Красногоровку в Донецкой области.
Таких городов, как Красногоровка, очень много. Люди боятся покидать свои дома, поэтому продолжают жить в подвалах. Смотрите, как жители прифронтовых деревень, в которые каждый день враг целит из артиллерии, живут одним днем, но надеются на лучшее.