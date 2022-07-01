8 років пекла: як у Красногорівці люди виживають із останніх сил

У будинку культури знесло дах. Окупанти вдарили по ньому перед Днем Конституції.

Окупаційне військо планує перетворити Красногорівку на руїни.

Немає жодних моральних цінностей. Артилерія і реактивна система залпового вогню працює по місту. Це просто вбивці та злочинці, — каже військовий.

Прильоти не змушують на себе чекати. Місто б’ють щодня і потрапляють у житлові сектори.

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У підвалах продовжують жити 2-3 тисячі мирних мешканців Красногорівки.

Дивіться, як окупанти щодня обстрілюють Красногорівку на Донеччині.

Таких міст, як Красногорівка, дуже багато. Люди бояться покидати свої домівки, тому продовжують жити у підвалах. Дивіться, як жителі прифронтових сіл, в які щодня ворог цілить з артилерії, живуть одним днем, але сподіваються на краще.