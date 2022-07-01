Україна

8 років пекла: як у Красногорівці люди виживають із останніх сил

Вероніка Федорова, відеоредакторка Вікна-Новини 01 Липня 2022, 19:25

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