Живуть одним днем та готуються до жнив — що розповідають безстрашні українці з прифронтових сіл

Жителі прифронтових сіл, в які щодня ворог цілить з артилерії, живуть одним днем, але сподіваються на краще. Люди навіть потроху призвичаюються до снарядів із неба та вирв біля парканів, а тамтешні фермери готуються до жнив.
Безпеку землеробам забезпечують наші воїни, що не лише боронять позиції, а й допомагають знешкоджувати російські реактивні боєприпаси, які час від часу прилітають на поля.
Військовослужбовець ЗСУ Ігор розповідає, що на полях знайшли касетні боєприпаси від Урагану.
Спочатку знайшли дві касети (касетних снаряди — ред.), підірвали та знищили їх. Потім знайшли саму ракету.
Спочатку знайшли дві касети (касетних снаряди — ред.), підірвали та знищили їх. Потім знайшли саму ракету.
Також він розповів, що його родичі-землероби на тимчасово окупованій території Запорізької області потерпають від окупантів. Родичі Ігоря розповідають: росіяни їх відверто грабують.
За його словами, російські військові ставлять умови: якщо люди хочуть працювати, то 30% мають віддавати окупантам.
Також військові розповідають, що ворог починає обстріл будь якої миті. Приміром, нині стріляє з міномета о четвертій ранку.
В одному з селищ Донецької області майже не лишилося вцілілих споруд, з довоєнної тисячі мешканців лишилося близько сотні.
Але українські військові крок за кроком наближають нашу перемогу. Напередодні російські військові покинули острів Зміїний після вдалих атак ЗСУ. Дізнайся більше за посиланням.
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