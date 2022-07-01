Живут одним днем и готовятся к сбору урожая — рассказы бесстрашных украинцев из прифронтовых сел

Жители прифронтовых сел, в которые каждый день враг целится из артиллерии, живут одним днем, но надеются на лучшее. Люди даже понемногу привыкают к снарядам, которые падают с неба и воронкам возле заборов, а тамошние фермеры готовятся собирать урожай.

Безопасность земледельцам обеспечивают наши воины, которые не только защищают позиции, но и помогают обезвреживать российские реактивные боеприпасы, которые время от времени прилетают на поля.

Военнослужащий ВСУ Игорь рассказывает, что на полях обнаружили кассетные боеприпасы от РСЗО Ураган.

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Сначала нашли две кассеты (кассетные снаряды — ред.), взорвали и уничтожили их. Затем обнаружили саму ракету.

Также он рассказал, что его родственники-земледельцы на временно оккупированной территории Запорожской области страдают от оккупантов. Родственники Игоря говорят, что россияне откровенно их грабят.

Оккупанты ставят условие: если люди хотят работать, то 30% должны отдавать захватчикам.

Военные также рассказывают, что враг теперь ведет обстрелы в любое время суток. Сейчас, например, начинает минометный обстрел около 4 часов утра.

В одном из поселков Донецкой области почти не осталось уцелевших зданий, из довоенной тысячи жителей остались около сотни.

Однако украинские военные шаг за шагом приближают нашу победу. Так, накануне российские военные покинули остров Змеиный после удачных атак ВСУ. Читай подробнее по ссылке.

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