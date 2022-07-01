Помста Росії за військові та політичні поразки — Олег Жданов про ракетні удари по житлових комплексах

У ніч на 1 липня Сергіївка Одеської області зазнала потужного ракетного удару. Наразі вже відомо про 19 загиблих серед мирного населення.

Кілька днів тому був обстріл ТРЦ у Кременчуці. Перелік трагедій у Києві, Харкові, Миколаєві та інших містах зростає з кожним днем. Очевидно, що Росія скоює серію терактів проти України.

Військовий експерт Олег Жданов розповів в ефірі телемарафону, чому РФ посилила ракетні удари по житлових комплексах, а також підкреслив напрямки, де ЗСУ успішно проводять контрнаступальні дії.

Зараз також дивляться

Навіщо Росія б’є по житлових будинках

На думку Жданова, знищення мирного населення та цивільної інфраструктури України — це своєрідна помста за ті невдачі, які Росія має на військовому та політичному фронтах.

Адже рашистам не вдалося досягти жодної стратегічної цілі за понад чотири місяці, а глобальна ізоляція РФ на міжнародній арені посилюється з кожним днем.

Крім того, цілком можливо, що Путін розраховує на те, що масові вбивства українців змусять Київ піти на капітуляцію.

Що відбувається на фронті

Наразі найбільш запеклі бої тривають на Східному та Південному напрямках фронту.

На Донецькому та Луганському напрямках росіяни хочуть вийти на адміністративні кордони. Це, до речі, політичне завдання. А Харків, на мій погляд, — відволікаючий удар для того, щоб розтягнути сили ЗСУ, — пояснює експерт.

Тобто завдяки посиленню вогню в Харківській області росіяни хочуть змусити українське військове командування перекидати сили з Донбасу для оборони.

Та натомість ЗСУ вже вдається проводити успішні контратаки на Півдні країни.

На Південному напрямку ми проводимо контрнаступальні дії та маємо певний успіх, і на Запорізькому, і в акваторії Чорного моря потрохи починаємо наводити лад.

Я маю на увазі досягнення вогневого паритету над акваторією Чорного моря на дальність досяжності наших вогневих засобів, — говорить Жданов.

Читати на тему Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 1 липня Генштаб ЗСУ попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Втеча росіян з острова Зміїний

Щойно ми отримали зброю від західних партнерів та змогли провести контрнаступальну операцію, як росіяни залишили острів Зміїний — стратегічну ціль. Чому це важливо?

По-перше, вони (росіяни — ред.) втратили можливість вести розвідку та коригувати вогонь в певній частині Чорного моря.

По-друге, вони втратили можливість забезпечувати висадку морського десанту, якби вони на це наважились, — зазначає військовий аналітик.

Проте, за його словами, висаджувати на острів український гарнізон ще зарано, адже він перебуває під перехресним вогнем обох сторін.

Повне інтерв’ю дивись у відео.

За останній тиждень Росія випустила по Україні сотні ракет. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів, що це означає та чи буде напад з Білорусі.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!