Помста Росії за військові та політичні поразки — Олег Жданов про ракетні удари по житлових комплексах

У ніч на 1 липня Сергіївка Одеської області зазнала потужного ракетного удару. Наразі вже відомо про 19 загиблих серед мирного населення.
Кілька днів тому був обстріл ТРЦ у Кременчуці. Перелік трагедій у Києві, Харкові, Миколаєві та інших містах зростає з кожним днем. Очевидно, що Росія скоює серію терактів проти України.
Військовий експерт Олег Жданов розповів в ефірі телемарафону, чому РФ посилила ракетні удари по житлових комплексах, а також підкреслив напрямки, де ЗСУ успішно проводять контрнаступальні дії.
На думку Жданова, знищення мирного населення та цивільної інфраструктури України — це своєрідна помста за ті невдачі, які Росія має на військовому та політичному фронтах.
Адже рашистам не вдалося досягти жодної стратегічної цілі за понад чотири місяці, а глобальна ізоляція РФ на міжнародній арені посилюється з кожним днем.
Крім того, цілком можливо, що Путін розраховує на те, що масові вбивства українців змусять Київ піти на капітуляцію.
Фото: ДСНС України / Facebook
Наразі найбільш запеклі бої тривають на Східному та Південному напрямках фронту.
На Донецькому та Луганському напрямках росіяни хочуть вийти на адміністративні кордони. Це, до речі, політичне завдання. А Харків, на мій погляд, — відволікаючий удар для того, щоб розтягнути сили ЗСУ, — пояснює експерт.
На Донецькому та Луганському напрямках росіяни хочуть вийти на адміністративні кордони. Це, до речі, політичне завдання. А Харків, на мій погляд, — відволікаючий удар для того, щоб розтягнути сили ЗСУ, — пояснює експерт.
Тобто завдяки посиленню вогню в Харківській області росіяни хочуть змусити українське військове командування перекидати сили з Донбасу для оборони.
Та натомість ЗСУ вже вдається проводити успішні контратаки на Півдні країни.
На Південному напрямку ми проводимо контрнаступальні дії та маємо певний успіх, і на Запорізькому, і в акваторії Чорного моря потрохи починаємо наводити лад.
На Південному напрямку ми проводимо контрнаступальні дії та маємо певний успіх, і на Запорізькому, і в акваторії Чорного моря потрохи починаємо наводити лад.
Я маю на увазі досягнення вогневого паритету над акваторією Чорного моря на дальність досяжності наших вогневих засобів, — говорить Жданов.
Щойно ми отримали зброю від західних партнерів та змогли провести контрнаступальну операцію, як росіяни залишили острів Зміїний — стратегічну ціль. Чому це важливо?
По-перше, вони (росіяни — ред.) втратили можливість вести розвідку та коригувати вогонь в певній частині Чорного моря.
По-перше, вони (росіяни — ред.) втратили можливість вести розвідку та коригувати вогонь в певній частині Чорного моря.
По-друге, вони втратили можливість забезпечувати висадку морського десанту, якби вони на це наважились, — зазначає військовий аналітик.
Проте, за його словами, висаджувати на острів український гарнізон ще зарано, адже він перебуває під перехресним вогнем обох сторін.
Повне інтерв’ю дивись у відео.
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