Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 1 липня

Залишатися осторонь і не стежити за ситуацією в Україні зараз дуже складно. Тож ми традиційно підготували для тебе карту бойових дій на 1 липня.
Але спершу нагадаємо про кілька радісних звісток. Напередодні ЗСУ вигнали російських військових з острова Зміїний. А ще — “приземлили” російський гвинтокрил, який вирішив слідувати за крейсером Москва. Так тримати, наші захисники!
А щоб ти залишався(-лась) у безпеці, Генштабу ЗСУ традиційно попереджає про потенційно небезпечні напрямки та актуальну карту бойових дій.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Спробу ворожого штурму у напрямку Кочубеївка – Дементіївка українські воїни одразу придушили.
З артилерії ворог вів обстріл населених пунктів Питомник, Дементіївка, Іванівка, Рубіжне, Явірське, Петрівка, Руські Тишки та Кутузівка.
Також окупанти вели штурм з метою захоплення Богородичного, безрезультатно.
Наступ противника у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили та змусили окупантів відійти.
Ворог завдав ракетного удару по околицях Авдіївки.
Не витримавши вогневого впливу наших артилерійських, ракетних та авіаційних підрозділів, російські окупанти залишили острів Зміїний. Таким чином Одещину повністю звільнено.
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