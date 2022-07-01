Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 1 липня

Залишатися осторонь і не стежити за ситуацією в Україні зараз дуже складно. Тож ми традиційно підготували для тебе карту бойових дій на 1 липня.

Але спершу нагадаємо про кілька радісних звісток. Напередодні ЗСУ вигнали російських військових з острова Зміїний. А ще — “приземлили” російський гвинтокрил, який вирішив слідувати за крейсером Москва. Так тримати, наші захисники!

А щоб ти залишався(-лась) у безпеці, Генштабу ЗСУ традиційно попереджає про потенційно небезпечні напрямки та актуальну карту бойових дій.

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Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна ситуація в Україні станом на 1 липня 2022 року

На Волинському та Поліському напрямках білоруські військові застосовують комплекси РЕБ у прикордонних районах з Волинською областю.

На Сіверському напрямку військові РФ здійснили артилерійські обстріли наших позицій. Також вели повітряну розвідку безпілотником у районі села Кисла Дубина.

На Харківському напрямку ворог завдав авіаційних ударів неподалік Прудянки та Одноробівки, а також з ракет вдарив по Харкову.

Спробу ворожого штурму у напрямку Кочубеївка – Дементіївка українські воїни одразу придушили.

З артилерії ворог вів обстріл населених пунктів Питомник, Дементіївка, Іванівка, Рубіжне, Явірське, Петрівка, Руські Тишки та Кутузівка.

На Слов’янському напрямку ворожі підрозділи перегруповуються. Штурм у напрямку Довгеньке – Мазанівка наші воїни успішно відбили. Противник відійшов.

Також окупанти вели штурм з метою захоплення Богородичного, безрезультатно.

На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Тетянівка.

На Лисичанському напрямку противник обстрілює позиції наших військ в районі міста Лисичанськ. Веде штурм у районі Лисичанського нафтопереробного заводу, має частковий успіх, утримує північно-західну та південно-східну частини заводу.

Наступ противника у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили та змусили окупантів відійти.

На Бахмутському напрямку противник завдав ракетно-авіаційного удару поблизу Соледара. Під артилерійські обстріли потрапили райони Білогорівки, Покровського, Клинового та Новолуганського.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках зі ствольної та реактивної артилерії окупанти гатили вздовж лінії зіткнення.

Ворог завдав ракетного удару по околицях Авдіївки.

На Південнобузькому напрямку окупанти продовжували обстріли в районах населених пунктів Трудолюбівка, Князівка, Веселий Кут, Червоний Яр, Кобзарці, Любомирівка, Посад-Покровське та Лупареве. Вели повітряну розвідку.

Не витримавши вогневого впливу наших артилерійських, ракетних та авіаційних підрозділів, російські окупанти залишили острів Зміїний. Таким чином Одещину повністю звільнено.

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