Піднімаю голову — летить ракета: наслідки прильотів у Дніпрі на фото та відео

28 червня російські військові випустили шість ракет по Дніпру та області. Але наслідки прильотів місцеві відчувають і досі.

Окупанти влучили прямісінько в будівлю автотранспортного підприємства, та забрали життя двох людей, які там працювали: генерального директора та головної бухгалтерки.

Ракета влучила у третій поверх будівлі — туди, де саме розташовувався офіс працівників вантажних перевезень.

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Поруч з будівлею автотранспортного підприємства розташоване СТО та приватний сектор, тож внаслідок ударної хвилі постраждали близько 60 будівель.

Друга ракета влучила у залізничну інфраструктуру. Загалом внаслідок прильотів ракет постраждали 7 людей, серед яких є дитина. Двоє людей загинули.

Фото розтрощеного СТО у Дніпрі











Детальніше про вибухи в Дніпрі дивіться у сюжеті.

Однак є і хороші новини. 30 червня ЗСУ вигнали російських військових з острову Зміїний. Подробиці дізнайся в нашому матеріалі.