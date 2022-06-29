Не шкодують ані людей, ані інфраструктуру! Росіяни завдали ударів по Дніпропетровщині

Шість ракет випустили окупанти напередодні по Дніпропетровській області. Чотири з них збили українські сили протиповітряної оборони. Російські війська влучили й по місту. Яка зараз ситуація у Дніпрі?

Ситуація у Дніпрі 29 червня

Росіяни завдали ударів по промисловому та автотранспортному підприємствах. Є значні руйнування. Нині рятувальники розбирають завали, шукаючи людей.

На автотранспортному підприємстві пошкоджені 35 автомобілів. Частково зруйновані три бокси й ангар.

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Через обстріл поїзди з обласного центру вирушають із затримкою.

Вибуховою хвилею пошкодило й оселі у приватному секторі. Вікна та двері потрощені.

В одному з районів міста зазнав руйнувань ринок.

Не стихають обстріли й у Криворізькому районі. Ворог накрив артилерійським вогнем тамтешню ТЕС і кілька територіальних громад. Одна людина отримала уламкове поранення.

Медики надали необхідну допомогу чоловікові, зараз він перебуває вдома, — звітує начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко.

У Синельниківському районі сталась пожежа загальною площею в 1 га внаслідок збитої ракети. Наразі загорання ліквідовано.

Військові кажуть, що ракетні атаки — це відповідь росіян на перемоги наших військових. На прикордонних територіях Дніпропетровщини ситуація повністю контрольована. Ворожих військ там немає.

Українські захисники поступово просуваються на Херсонському напрямку. Там вже є позитивні результати, повідомили у Криворізькій РВА.

Раніше ми публікували карту небезпечних напрямків на 29 червня.

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