Україна

Не шкодують ані людей, ані інфраструктуру! Росіяни завдали ударів по Дніпропетровщині

Христина Венгеляускайте 29 Червня 2022, 13:00

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