Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 29 червня

Уже ні для кого не секрет, що Росія — найбільший у світі спонсор тероризму. Та жоден окупант не повинен забувати ні на секунду свого жалюгідного існування, що на кожну силу є ще потужніша.
Російська тактика залякування мирного населення не працює, адже українці можуть кого завгодно навчити сміливості та витривалості.
Проте все ж варто зберігати спокій та дослухатись до Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та актуальну карту бойових дій.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Але світ бачить та фіксує кожен злочин російських військових в Україні. Читай, яка реакція світу на жорстокий обстріл Кременчука Росією.
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