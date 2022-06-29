Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 29 червня

Уже ні для кого не секрет, що Росія — найбільший у світі спонсор тероризму. Та жоден окупант не повинен забувати ні на секунду свого жалюгідного існування, що на кожну силу є ще потужніша.

Російська тактика залякування мирного населення не працює, адже українці можуть кого завгодно навчити сміливості та витривалості.

Проте все ж варто зберігати спокій та дослухатись до Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та актуальну карту бойових дій.

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Карта бойових дій в Україні станом на 29 червня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна ситуація в Україні станом на 29 червня 2022 року

На Волинському та Поліському напрямках Білорусь планує провести військовий збір з військовозобов’язаними у Жлобинському районі Гомельської області 28 червня — 16 липня. Можливі провокації на кордоні з Україною та ведення ворожої розвідки.

та напрямках Білорусь планує провести військовий збір з військовозобов’язаними у Жлобинському районі Гомельської області 28 червня — 16 липня. Можливі провокації на кордоні з Україною та ведення ворожої розвідки. На Сіверському напрямку росіяни обстріляли з артилерії райони Тур’я, Краснопілля, Хмелівки, Попівки у Сумській області та село Гірськ Чернігівської області.

напрямку росіяни обстріляли з артилерії райони Тур’я, Краснопілля, Хмелівки, Попівки у Сумській області та село Гірськ Чернігівської області. На Харківському напрямку ворог продовжує обстрілювати мирні населені пункти, а також північну частину Харкова. ЗСУ відбили штурм окупантів біля Дементіївки, Довгалівки та Залимана. Росіяни відступили.

напрямку ворог продовжує обстрілювати мирні населені пункти, а також північну частину Харкова. ЗСУ відбили штурм окупантів біля Дементіївки, Довгалівки та Залимана. Росіяни відступили. На Слов’янському напрямку українські захисники зупинили штурмові дії рашистів у напрямках сіл Долина та Мазанівка й змусили загарбників відійти. Противник продовжує обстрілювати населені пункти з артилерії.

На Лисичанському напрямку росіяни обстріляли з мінометів та ствольної артилерії Лисичанськ та Вовчоярівку. Ворог хоче взяти під контроль автодорогу Бахмут — Лисичанськ. ЗСУ відбили наступ поблизу Спірного.

напрямку росіяни обстріляли з мінометів та ствольної артилерії Лисичанськ та Вовчоярівку. Ворог хоче взяти під контроль автодорогу Бахмут — Лисичанськ. ЗСУ відбили наступ поблизу Спірного. На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії райони неподалік Берестового, Білогорівки, Бахмута, Клинового, Вершини, Новолуганського, Травневого та Зайцевого. Шумів постраждав від ракетно-авіаційного удару.

напрямку окупанти обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії райони неподалік Берестового, Білогорівки, Бахмута, Клинового, Вершини, Новолуганського, Травневого та Зайцевого. Шумів постраждав від ракетно-авіаційного удару. На Авдіївському , Курахівському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках росіяни продовжують обстрілювати з артилерії населені пункти. Вертольоти Ка-52 вдарили поблизу Авдіївки.

, та напрямках росіяни продовжують обстрілювати з артилерії населені пункти. Вертольоти Ка-52 вдарили поблизу Авдіївки. В акваторіях Чорного та Азовського морів росіяни тримають два носії високоточної зброї, які загалом можуть випускати до 16 крилатих ракет морського базування Калібр.

Але світ бачить та фіксує кожен злочин російських військових в Україні. Читай, яка реакція світу на жорстокий обстріл Кременчука Росією.

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