Масові вибухи у Дніпрі сьогодні: під завалами СТО шукають людей

Сьогодні, 28 червня, росіяни запустили шість ракет по Дніпропетровській області. Три з них вдалось збити силам ППО.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

— У Дніпрі через “прильоти” зруйнована залізнична інфраструктура і промислове підприємство. Горить сервісна компанія. На місці ударів працюють рятувальники. Шукають під завалами людей, — написав посадовець.

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Половину ракет українські військові збили над Дніпром та над Синельниківським районом. Зараз масштаби руйнувань з’ясовуються. Поки що невідомо, чи є постраждалі чи загиблі.

Щойно російська мерзота влупила ракетою по СТО Автодизель. Найкращому СТО, де всі дніпряни ремонтували свої дизельні автомобілі, зокрема і я, — прокоментував мер Дніпра Борис Філатов.

За його словами, під завалами знаходяться працівники та клієнти СТО. Спецслужби ліквідовують пожежу. На території автосервісу не було жодної військової техніки чи зброї.

Вчора, 27 червня, Україну та світ сколихнула жахлива новина — Росія завдала ракетних ударів по Полтавській області та влучила у людний ТРЦ. Реакція світу на обстріл Кременчука не забарилась.

Читай, які наслідки матиме звіряча жорстокість для Росії.

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