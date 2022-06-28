Загинула шестирічна дівчинка, тримісячне немовля в комі. Наслідки ракетного обстрілу Миколаївщини

Зранку Росія завдала чергового удару по Миколаєву та Очакову, внаслідок чого знову постраждали маленькі діти.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про ситуацію.
На місто випустили 11 ракет, частину з них збила ППО, наразі місцева влада розбирається з наслідками ракетних ударів по Миколаєву.
За словами Віталія Кіма, ця ніч видалася страшною не тільки для Миколаєва, а й для Очакова. Внаслідок влучання ракет там шість поранених і троє загиблих.
Більша частина поранених — це діти.
Троє загиблих, шість поранених. Загинула дівчинка шести років, тримісячна дитина у комі.
Троє загиблих, шість поранених. Загинула дівчинка шести років, тримісячна дитина у комі.
Наслідки ракетних ударів зараз уточнюються, як і кількість жертв, служби ДСНС розбирають завали.
Нещодавно внаслідок чергової російської ракети постраждав ТРЦ в Кременчуці. Що відомо про трагедію, читай у нашому матеріалі.
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