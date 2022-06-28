Погибла шестилетняя девочка, трехмесячный младенец в коме. Последствия ракетных обстрелов Николаевской области

Утром Россия нанесла очередной удар по Николаеву и Очакову, в результате чего снова пострадали маленькие дети.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал о ситуации.
На город выпустили 11 ракет, и часть из них сбила ПВО. В настоящее время местные власти разбираются с последствиями ракетных ударов по Николаеву.
По словам Виталия Кима, эта ночь оказалась страшной не только для Николаева, но и для Очакова. В результате попадания ракеты шесть раненых и трое погибших.
Большая часть пострадавших — это дети.
Трое погибших, шесть раненых. Погибла девочка шести лет, трехмесячный ребенок в коме.
Трое погибших, шесть раненых. Погибла девочка шести лет, трехмесячный ребенок в коме.
Последствия ракетных ударов сейчас уточняются, как и количество жертв, службы ГСЧС разбирают завалы.
Недавно в результате очередной российской ракеты пострадал ТРЦ в Кременчуге. Что известно о трагедии, читай в нашем материале.
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