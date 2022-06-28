Массовые взрывы в Днепре сегодня: под завалами СТО ищут людей

Сегодня, 28 июня, россияне запустили шесть ракет по Днепропетровской области. Четыре из них удалось сбить силам ПВО.

Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

— В Днепре из-за “прилетов” разрушена железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие. Горит сервисная компания. На месте ударов работают спасатели. Ищут под завалами людей, — написал чиновник.

Сейчас также смотрят

Большую часть ракет украинские военные сбили над Днепром и Синельниковским районом. Сейчас масштабы разрушений выясняются. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие или погибшие.

Только что российская мразь ударила ракетой по СТО Автодизель. Лучшему СТО, где все днепряне ремонтировали свои дизельные автомобили, в том числе и я — прокомментировал мэр Днепра Борис Филатов.

По его словам, под завалами находятся сотрудники и клиенты СТО. Спецслужбы ликвидируют пожар. На территории автосервиса не было никакой военной техники или оружия.

По данным Командования Воздушных Сил ВСУ, российские захватчики выпустили крылатые ракеты морского базирования Калибр из акватории Черного моря.

Вчера, 27 июня, Украину и мир всколыхнула ужасная новость — Россия нанесла ракетные удары по Полтавской области и попала в переполненный людьми ТРЦ. Реакция мира на обстрел Кременчуга не заставила себя ждать.

Читай, какие последствия будет иметь зверская жестокость для России.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!