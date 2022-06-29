Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 29 июня

Уже ни для кого не секрет, что Россия — самый большой в мире спонсор терроризма. Но ни один оккупант не должен забывать и на секунду своего жалкого существования, что на каждую силу найдется еще мощнее.
Российская тактика запугивания мирного населения не работает, ведь украинцы могут кого угодно научить смелости и выносливости.
Однако все же следует сохранять спокойствие и прислушиваться к Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и актуальной карте боевых действий.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Но мир видит и фиксирует каждое преступление российских военных в Украине. Читай, какая реакция мира на жестокий обстрел Кременчуга Россией.
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