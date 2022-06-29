Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 29 июня

Уже ни для кого не секрет, что Россия — самый большой в мире спонсор терроризма. Но ни один оккупант не должен забывать и на секунду своего жалкого существования, что на каждую силу найдется еще мощнее.

Российская тактика запугивания мирного населения не работает, ведь украинцы могут кого угодно научить смелости и выносливости.

Однако все же следует сохранять спокойствие и прислушиваться к Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и актуальной карте боевых действий.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 29 июня 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 29 июня 2022 года

На Волынском и Полесском направлениях Беларусь планирует провести военный сбор с военнообязанными в Жлобинском районе Гомельской области 28 июня — 16 июля. Возможны провокации на границе с Украиной и ведение вражеской разведки.

и направлениях Беларусь планирует провести военный сбор с военнообязанными в Жлобинском районе Гомельской области 28 июня — 16 июля. Возможны провокации на границе с Украиной и ведение вражеской разведки. На Северском направлении россияне обстреляли из артиллерии районы Турья, Краснополья, Хмелевки, Поповки Сумской области и село Горск Черниговской области.

направлении россияне обстреляли из артиллерии районы Турья, Краснополья, Хмелевки, Поповки Сумской области и село Горск Черниговской области. На Харьковском направлении враг продолжает обстреливать мирные населенные пункты, а также северную часть Харькова. ВСУ отразили штурм оккупантов возле Дементиевки, Довгаловки и Залимана. Российские войска отступили.

направлении враг продолжает обстреливать мирные населенные пункты, а также северную часть Харькова. ВСУ отразили штурм оккупантов возле Дементиевки, Довгаловки и Залимана. Российские войска отступили. На Славянском направлении украинские защитники остановили штурм рашистов в направлениях сел Долина и Мазановка и заставили захватчиков отойти. Противник продолжает обстреливать населенные пункты из артиллерии.

На Лисичанском направлении россияне обстреляли из минометов и ствольной артиллерии Лисичанск и Волчеяровку. Враг хочет взять под контроль автодорогу Бахмут — Лисичанск. ВСУ отразили наступление вблизи Спорного.

направлении россияне обстреляли из минометов и ствольной артиллерии Лисичанск и Волчеяровку. Враг хочет взять под контроль автодорогу Бахмут — Лисичанск. ВСУ отразили наступление вблизи Спорного. На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии районы недалеко от Берестового, Белогоровки, Бахмута, Клинового, Вершины, Новолуганского, Майского и Зайцева. Шумов пострадал от ракетно-авиационного удара.

направлении оккупанты обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии районы недалеко от Берестового, Белогоровки, Бахмута, Клинового, Вершины, Новолуганского, Майского и Зайцева. Шумов пострадал от ракетно-авиационного удара. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях россияне продолжают обстреливать из артиллерии населенные пункты. Вертолеты Ка-52 ударили вблизи Авдеевки.

и направлениях россияне продолжают обстреливать из артиллерии населенные пункты. Вертолеты Ка-52 ударили вблизи Авдеевки. В акваториях Черного и Азовского морей россияне держат два носителя высокоточного оружия, которые могут выпускать до 16 крылатых ракет морского базирования Калибр.

Но мир видит и фиксирует каждое преступление российских военных в Украине. Читай, какая реакция мира на жестокий обстрел Кременчуга Россией.

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