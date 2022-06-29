Не жалеют ни людей, ни инфраструктуру! Россияне нанесли удары по Днепропетровской области

Шесть ракет выпустили оккупанты накануне по Днепропетровской области. Четыре из них сбили украинские силы противовоздушной обороны. Российские войска попали и по городу. Какая сейчас ситуация в Днепре?

Ситуация в Днепре 29 июня

Россияне нанесли удары по промышленному и автотранспортному предприятиям. Есть значительные разрушения. В настоящее время спасатели разбирают завалы в поисках людей.

На автотранспортном предприятии повреждено 35 автомобилей. Частично разрушены три бокса и ангар.

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Из-за обстрела поезда из областного центра отправляются с задержкой.

Взрывной волной повредило и жилые дома в частном секторе. Окна и двери разбиты.

В одном из районов города разрушен рынок.

Не стихают обстрелы и в Криворожском районе. Враг накрыл артиллерийским огнем ТЭС и несколько территориальных общин. Один человек получил осколочное ранение.

Медики оказали необходимую помощь мужчине, сейчас он находится дома, — сообщил начальник Криворожского РВА Евгений Ситниченко.

В Синельниковском районе произошел пожар общей площадью в 1 га в результате сбитой ракеты. В настоящее время возгорание ликвидировано.

Военные говорят, что ракетные атаки — это ответ россиян на победы наших военных. На приграничных территориях Днепропетровской области ситуация полностью контролируется. Вражеских войск там нет.

Украинские защитники постепенно продвигаются на Херсонском направлении. Там уже есть положительные результаты, сообщили в Криворожской РВА.

Ранее мы публиковали карту опасных направлений на 29 июня.

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