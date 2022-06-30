Поднимаю голову — летит ракета: последствия прилетов в Днепре на фото и видео

28 июня российские военные выпустили шесть ракет по Днепру и области. Но последствия прилетов местные чувствуют до сих пор.

Оккупанты попали прямо в здание автотранспортного предприятия, и забрали жизни двух людей, работавших там: генерального директора и главного бухгалтера.

Ракета попала в третий этаж здания — туда, где размещался офис сотрудников грузовых перевозок.

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Рядом со зданием автотранспортного предприятия расположены СТО и частный сектор. Поэтому от ударной волны пострадали около 60 зданий. Вторая ракета попала в железнодорожную инфраструктуру.

Всего в результате прилетов ракет по Днепру 28 июня пострадали 7 человек, среди которых ребенок. Два человека погибли.

Фото разбомбленного СТО в Днепре













Подробнее о взрывах в Днепре смотри в сюжете.

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