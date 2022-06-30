Украина

Поднимаю голову — летит ракета: последствия прилетов в Днепре на фото и видео

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 30 июня 2022, 22:15

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