Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 1 июля

Оставаться в стороне и не следить за ситуацией в Украине сейчас очень сложно. Поэтому мы традиционно подготовили для тебя карту боевых действий по состоянию на 1 июля.
Но сначала напомним о нескольких радостных событиях. Накануне российские военные покинули остров Змеиный после мощных атак ВСУ. А еще — наши защитники “приземлили” российский вертолет, который решил следовать за крейсером Москва. Так держать!
А чтобы ты оставался(-лась) в безопасности, Генштаб ВСУ традиционно предупреждает о потенциально опасных направлениях и актуальной карте боевых действий.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Попытку вражеского штурма по направлению Кочубеевка – Дементиевка украинские воины подавили.
Из артиллерии враг вел обстрел населенных пунктов Питомник, Дементиевка, Ивановка, Рубежное, Явирское, Петровка, Русские Тишки и Кутузовка.
Также оккупанты вели штурм с целью захвата Богородичного, безрезультатно.
Наступление противника в направлении Лоскутовка – Лисичанский желатиновый завод украинские воины остановили и заставили оккупантов отойти.
Враг нанес ракетный удар по окрестностям Авдеевки.
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