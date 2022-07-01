Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 1 июля

Оставаться в стороне и не следить за ситуацией в Украине сейчас очень сложно. Поэтому мы традиционно подготовили для тебя карту боевых действий по состоянию на 1 июля.

Но сначала напомним о нескольких радостных событиях. Накануне российские военные покинули остров Змеиный после мощных атак ВСУ. А еще — наши защитники “приземлили” российский вертолет, который решил следовать за крейсером Москва. Так держать!

А чтобы ты оставался(-лась) в безопасности, Генштаб ВСУ традиционно предупреждает о потенциально опасных направлениях и актуальной карте боевых действий.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 1 июля 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине онлайн

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 1 июля 2022 года

На Волынском и Полесском направлениях белорусские военные используют комплексы РЭБ в приграничных районах с Волынской областью.

направлениях белорусские военные используют комплексы РЭБ в приграничных районах с Волынской областью. На Северском направлении военные РФ из артиллерии обстреляли наши позиции. Также проводили воздушную разведку беспилотником в районе села Кислая Дубина.

военные РФ из артиллерии обстреляли наши позиции. Также проводили воздушную разведку беспилотником в районе села Кислая Дубина. На Харьковском направлении враг нанес авиационные удары недалеко от Прудянки и Одноробовки, а также из ракет ударил по Харькову.

Попытку вражеского штурма по направлению Кочубеевка – Дементиевка украинские воины подавили.

Из артиллерии враг вел обстрел населенных пунктов Питомник, Дементиевка, Ивановка, Рубежное, Явирское, Петровка, Русские Тишки и Кутузовка.

На Славянском направлении вражеские подразделения перегруппировываются. Штурм в направлении Довгенькое – Мазановка наши воины успешно отбили. Противник отошел.

Также оккупанты вели штурм с целью захвата Богородичного, безрезультатно.

На Краматорском направлении активных действий враг не вел. Нанес авиаудар в районе населенного пункта Татьяновка.

активных действий враг не вел. Нанес авиаудар в районе населенного пункта Татьяновка. На Лисичанском направлении противник обстреливает позиции наших войск в районе города Лисичанск. Ведет штурм в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, имеет частичный успех, удерживает северо-западную и юго-восточную части завода.

Наступление противника в направлении Лоскутовка – Лисичанский желатиновый завод украинские воины остановили и заставили оккупантов отойти.

На Бахмутском направлении противник нанес ракетно-авиационный удар близ Соледара. Под артиллерийские обстрелы попали районы Белогоровки, Покровского, Клинового и Новолуганского.

противник нанес ракетно-авиационный удар близ Соледара. Под артиллерийские обстрелы попали районы Белогоровки, Покровского, Клинового и Новолуганского. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях из ствольной и реактивной артиллерии оккупанты били вдоль линии столкновения.

Враг нанес ракетный удар по окрестностям Авдеевки.

На Южнобужском направлении оккупанты продолжали обстрелы в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Княжевка, Веселый Кут, Красный Яр, Кобзарцы, Любомировка, Посад-Покровское и Лупарево. Вели воздушную разведку.

оккупанты продолжали обстрелы в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Княжевка, Веселый Кут, Красный Яр, Кобзарцы, Любомировка, Посад-Покровское и Лупарево. Вели воздушную разведку. Не выдержав огневого влияния наших артиллерийских, ракетных и авиационных подразделений, российские оккупанты покинули остров Змеиный. Таким образом Одесская область полностью освобождена от российских военных.

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