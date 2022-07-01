Месть России за военные и политические поражения — Олег Жданов о ракетных ударах по жилым комплексам

В ночь на 1 июля Сергеевка Одесской области пострадала от мощного ракетного удара. Уже известно о 19 погибших среди мирного населения.

Несколько дней назад был обстрел ТРЦ в Кременчуге. Список трагедий в Киеве, Харькове, Николаеве и других городах растет с каждым днем. Очевидно, что Россия совершает серию терактов против Украины.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал в эфире телемарафона, почему РФ усилила ракетные удары по жилым комплексам, а также подчеркнул направления, где ВСУ успешно проводят контрнаступательные действия.

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По мнению Жданова, уничтожение мирного населения и гражданской инфраструктуры Украины — своеобразная месть за те неудачи, которые Россия терпит на военном и политическом фронтах.

Ведь рашистам не удалось достичь ни одной стратегической цели в течение более четырех месяцев, а глобальная изоляция РФ на международной арене усиливается с каждым днем.

Кроме того, вполне возможно, что Путин рассчитывает, что массовые убийства украинцев заставят Киев пойти на капитуляцию.

Что происходит на фронте

Сейчас самые жестокие бои продолжаются на Восточном и Южном направлениях фронта.

На Донецком и Луганском направлениях россияне хотят выйти на административные границы. Это, кстати, политическая задача. А Харьков, на мой взгляд, отвлекающий удар для того, чтобы растянуть силы ВСУ, — объясняет эксперт.

То есть, за счет усиления огня в Харьковской области россияне хотят заставить украинское военное командование перебрасывать силы из Донбасса для обороны.

Но ВСУ уже удается проводить успешные контратаки на Юге страны.

На Южном направлении мы проводим контрнаступательные действия и имеем определенный успех, и на Запорожском, и в акватории Черного моря постепенно начинаем наводить порядок.

Я имею в виду достижение огневого паритета над акваторией Черного моря на дальность досягаемости наших огневых средств, — говорит Жданов.

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Бегство россиян с острова Змеиный

Как только мы получили оружие от западных партнеров и смогли провести контрнаступательную операцию, россияне покинули остров Змеиный — стратегическую цель. Почему это важно?

Во-первых, они (россияне — ред.) лишились возможности вести разведку и корректировать огонь в определенной части Черного моря.

Во-вторых, они лишились возможности обеспечивать высадку морского десанта, если бы они на это решились, — отмечает военный аналитик.

Однако, по его словам, высаживать на остров украинский гарнизон еще рано, ведь он находится под перекрестным огнем обеих сторон.

Полное интервью смотри в видео.

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