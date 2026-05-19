Чемпіонат світу з хокею 2026: повний календар матчів і плей-оф

З 15 по 31 травня швейцарські міста Цюрих і Фрібург стали ареною для чемпіонату світу 2026 в елітному дивізіоні.
У турнірі змагаються 16 національних команд, які розділені на дві групи по вісім. У межах груп вони зіграють між собою за вихід у плей-оф.
Збірні Росії та Білорусі не допущені до участі через війну РФ проти України. Дивись розклад матчів чемпіонату світу з хокею 2026 та результати зіграних матчів.
Чемпіонат світу з хокею 2026: команди-учасниці
- Група A: Фінляндія, Німеччина, Латвія, Швейцарія, Австрія, Велика Британія, Угорщина, США.
- Група B: Чехія, Данія, Італія, Норвегія, Словаччина, Словенія, Швеція, Канада.
За умовами чемпіонату, лише чотири найкращі команди з кожної групи проходять до чвертьфіналу, а решта — вибувають із боротьби за медалі.
Команди, які займуть останні місця, опустяться до Дивізіону IA. Їх у наступному сезоні замінять Казахстан та Україна, які вже вибороли підвищення, посівши перші два місця на чемпіонаті в Дивізіоні IA.
Для України це особливий момент — повернення до еліти вперше з 2007 року. Загалом синьо-жовті вже провели дев’ять сезонів серед найкращих хокейних збірних світу, а їхнім найвищим досягненням залишається 9-те місце на ЧС-2002.
Нагадаємо, попередній чемпіонат світу, у 2025 році, виграла збірна США.
Чемпіонат світу з хокею 2026: розклад матчів групи A
15.05
- Фінляндія — Німеччина — 3:1
- США — Швейцарія — 1:3
16.05
- Велика Британія — Австрія — 2:5
- Угорщина — Фінляндія — 1:4
- Швейцарія — Латвія — 4:2
17.05
- Велика Британія — США — 1:5
- Австрія — Угорщина — 4:2
- Німеччина — Латвія — 0:2
18.05
- Фінляндія — США — 6:2
- Німеччина — Швейцарія — 1:6
19.05
- Латвія — Австрія
- Угорщина — Велика Британія
20.05
- Швейцарія — Австрія
- США — Німеччина
21.05
- Фінляндія — Латвія
- Швейцарія — Велика Британія
22.05
- Угорщина — Німеччина
- Фінляндія — Велика Британія
23.05
- США — Латвія
- Швейцарія — Угорщина
- Німеччина — Австрія
24.05
- Латвія — Велика Британія
- Фінляндія — Австрія
25.05
- США — Угорщина
- Німеччина — Велика Британія
26.05
- Угорщина — Латвія
- США — Австрія
- Швейцарія — Фінляндія
Чемпіонат світу з хокею 2026: розклад матчів групи В
15.05
- Канада — Швеція — 5:3
- Чехія — Данія — 4:1
16.05
- Словаччина — Норвегія — 2:1
- Італія — Канада — 0:6
- Словенія — Чехія — 3:2 (ОТ)
17.05
- Італія — Словаччина — 1:4
- Данія — Швеція — 2:6
- Норвегія — Словенія — 4:0
18.05
- Канада — Данія — 5:1
- Швеція — Чехія — 3:4
19.05
- Італія — Норвегія
- Словенія — Словаччина
20.05
- Чехія — Італія
- Швеція — Словенія
21.05
- Норвегія — Канада
- Данія — Словаччина
22.05
- Канада — Словенія
- Італія — Швеція
23.05
- Данія — Словенія
- Словаччина — Чехія
- Швеція — Норвегія
24.05
- Данія — Італія
- Канада — Словаччина
25.05
- Чехія — Норвегія
- Словенія — Італія
26.05
- Норвегія — Данія
- Словаччина — Швеція
- Чехія — Канада
Чемпіонат світу з хокею 2026: розклад матчів плей-оф
Чвертьфінали (28 травня)
- 17:20
- 17:20
- 21:20
- 21:20
Півфінали (30 травня)
- 16:20
- 21:00
Матч за бронзу (31 травня)
- 16:30
Фінал (31 травня)
- 21:20
