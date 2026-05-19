Чемпіонат світу з хокею 2026: повний календар матчів і плей-оф

З 15 по 31 травня швейцарські міста Цюрих і Фрібург стали ареною для чемпіонату світу 2026 в елітному дивізіоні.

У турнірі змагаються 16 національних команд, які розділені на дві групи по вісім. У межах груп вони зіграють між собою за вихід у плей-оф.

Збірні Росії та Білорусі не допущені до участі через війну РФ проти України. Дивись розклад матчів чемпіонату світу з хокею 2026 та результати зіграних матчів.

Чемпіонат світу з хокею 2026: команди-учасниці

Група A: Фінляндія, Німеччина, Латвія, Швейцарія, Австрія, Велика Британія, Угорщина, США.

Група B: Чехія, Данія, Італія, Норвегія, Словаччина, Словенія, Швеція, Канада.

За умовами чемпіонату, лише чотири найкращі команди з кожної групи проходять до чвертьфіналу, а решта — вибувають із боротьби за медалі.

Команди, які займуть останні місця, опустяться до Дивізіону IA. Їх у наступному сезоні замінять Казахстан та Україна, які вже вибороли підвищення, посівши перші два місця на чемпіонаті в Дивізіоні IA.

Для України це особливий момент — повернення до еліти вперше з 2007 року. Загалом синьо-жовті вже провели дев’ять сезонів серед найкращих хокейних збірних світу, а їхнім найвищим досягненням залишається 9-те місце на ЧС-2002.

Нагадаємо, попередній чемпіонат світу, у 2025 році, виграла збірна США.

Чемпіонат світу з хокею 2026: розклад матчів групи A

15.05

Фінляндія — Німеччина — 3:1

США — Швейцарія — 1:3

16.05

Велика Британія — Австрія — 2:5

Угорщина — Фінляндія — 1:4

Швейцарія — Латвія — 4:2

17.05

Велика Британія — США — 1:5

Австрія — Угорщина — 4:2

Німеччина — Латвія — 0:2

18.05

Фінляндія — США — 6:2

Німеччина — Швейцарія — 1:6

19.05

Латвія — Австрія

Угорщина — Велика Британія

20.05

Швейцарія — Австрія

США — Німеччина

21.05

Фінляндія — Латвія

Швейцарія — Велика Британія

22.05

Угорщина — Німеччина

Фінляндія — Велика Британія

23.05

США — Латвія

Швейцарія — Угорщина

Німеччина — Австрія

24.05

Латвія — Велика Британія

Фінляндія — Австрія

25.05

США — Угорщина

Німеччина — Велика Британія

26.05

Угорщина — Латвія

США — Австрія

Швейцарія — Фінляндія

Чемпіонат світу з хокею 2026: розклад матчів групи В

15.05

Канада — Швеція — 5:3

Чехія — Данія — 4:1

16.05

Словаччина — Норвегія — 2:1

Італія — Канада — 0:6

Словенія — Чехія — 3:2 (ОТ)

17.05

Італія — Словаччина — 1:4

Данія — Швеція — 2:6

Норвегія — Словенія — 4:0

18.05

Канада — Данія — 5:1

Швеція — Чехія — 3:4

19.05

Італія — Норвегія

Словенія — Словаччина

20.05

Чехія — Італія

Швеція — Словенія

21.05

Норвегія — Канада

Данія — Словаччина

22.05

Канада — Словенія

Італія — Швеція

23.05

Данія — Словенія

Словаччина — Чехія

Швеція — Норвегія

24.05

Данія — Італія

Канада — Словаччина

25.05

Чехія — Норвегія

Словенія — Італія

26.05

Норвегія — Данія

Словаччина — Швеція

Чехія — Канада

Чемпіонат світу з хокею 2026: розклад матчів плей-оф

Чвертьфінали (28 травня)

17:20

17:20

21:20

21:20

Півфінали (30 травня)

16:20

21:00

Матч за бронзу (31 травня)

16:30

Фінал (31 травня)

21:20

