Хокей на Олімпійських іграх 2026: розклад, збірні та фаворити турніру

Хокей – один із найбільш очікуваних фанатами видів спорту Зимових Олімпійських ігор‑2026 у Мілані та Кортіна‑д’Ампеццо.

Змагання зберуть кращі національні збірні світу, включно з провідними гравцями НХЛ.

Повний розклад турнірів з хокею на Олімпійських іграх 2026 та результати поєдинків матчів — у матеріалі.

Зимові Олімпійські ігри 2026: розклад матчів з хокею

У чоловічому турнірі беруть участь 12 збірних, які розподілені на три групи по чотири команди. Команди проводять по три матчі в кожній групі, а потім продовжують боротьбу у плей‑оф.

Найкращі збірні за підсумками групового етапу та рейтингу продовжують боротьбу за медалі – починаючи з 1/8 фіналу, далі чвертьфінали, півфінали та матчі за бронзу і золото.

Чоловічий хокейний турнір на зимовій Олімпіаді 2026 триватиме з 11 до 22 лютого 2026 року. Матчі будуть проходити на льодових аренах у Мілані: Santagiulia Ice Hockey Arena та Milano Rho Ice Hockey Arena.

Хокей на Олімпійських іграх 2026: календар

На головні змагання чотириріччя кваліфікувалися:

1 збірна – господар Олімпіади

7 збірних – за рейтингом Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF)

4 збірні – за підсумками фінального кваліфікаційного раунду

Хокей: розподіл на групи

Група А

Канада

Чехія

Швейцарія

Франція

Група B

Фінляндія

Швеція

Словаччина

Італія

Група C

США

Німеччина

Латвія

Данія

Розклад матчів з хокею групового етапу на Зимовій Олімпіаді-2026

Група А

12.02, 13:10 — Швейцарія – Франція

12.02, 17:40 – Чехія – Канада

13.02, 17:40 – Франція – Чехія

13.02, 22:10 – Канада – Швейцарія

15.02, 13:10 – Швейцарія – Чехія

15.02, 17:40 – Канада – Франція

Група B

11.02, 17:40 – Словаччина – Фінляндія

11.02, 22:10 – Швеція – Італія

13.02, 13:10 – Фінляндія – Швеція

13.02, 13:10 – Італія – Словаччина

14.02, 13:10 – Швеція – Словаччина

14.02, 17:40 – Фінляндія – Італія

Група C

12.02, 22:10 – Латвія – США

12.02, 22:10 – Німеччина – Данія

14.02, 13:10 – Німеччина – Латвія

14.02, 22:10 – США – Данія

15.02, 20:10 – Данія – Латвія

15.02, 22:10 – США – Німеччина

Розклад плей-офф з хоккею на Зимовій Олімпіаді-2026

1/8 фіналу – 17 лютого

13:10

13:10

17:40

17:40

1/4 фіналу – 18 лютого

13:10

15:10

17:40

22:10

1/2 фіналу – 20 лютого

17:40

22:10

Матч за 3-тє місце – 21 лютого

21:40

Фінал – 22 лютого

15:10

На Олімпіаді‑2026 знову беруть участь гравці НХЛ, і це робить турнір особливо видовищним і конкурентним.

А от збірну Росії з хокею було офіційно відсторонено від участі в Іграх‑2026, і вона не бере участі в турнірі.

Читай також: Зимові Олімпійські ігри 2026 – повний розклад фінальних змагань.

