Хокей на Олімпійських іграх 2026: розклад, збірні та фаворити турніру

Хокей – один із найбільш очікуваних фанатами видів спорту Зимових Олімпійських ігор‑2026 у Мілані та Кортіна‑д’Ампеццо.
Змагання зберуть кращі національні збірні світу, включно з провідними гравцями НХЛ.
Повний розклад турнірів з хокею на Олімпійських іграх 2026 та результати поєдинків матчів — у матеріалі.
Зимові Олімпійські ігри 2026: розклад матчів з хокею
У чоловічому турнірі беруть участь 12 збірних, які розподілені на три групи по чотири команди. Команди проводять по три матчі в кожній групі, а потім продовжують боротьбу у плей‑оф.
Найкращі збірні за підсумками групового етапу та рейтингу продовжують боротьбу за медалі – починаючи з 1/8 фіналу, далі чвертьфінали, півфінали та матчі за бронзу і золото.
Чоловічий хокейний турнір на зимовій Олімпіаді 2026 триватиме з 11 до 22 лютого 2026 року. Матчі будуть проходити на льодових аренах у Мілані: Santagiulia Ice Hockey Arena та Milano Rho Ice Hockey Arena.
Хокей на Олімпійських іграх 2026: календар
На головні змагання чотириріччя кваліфікувалися:
- 1 збірна – господар Олімпіади
- 7 збірних – за рейтингом Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF)
- 4 збірні – за підсумками фінального кваліфікаційного раунду
Хокей: розподіл на групи
Група А
- Канада
- Чехія
- Швейцарія
- Франція
Група B
- Фінляндія
- Швеція
- Словаччина
- Італія
Група C
- США
- Німеччина
- Латвія
- Данія
Розклад матчів з хокею групового етапу на Зимовій Олімпіаді-2026
Група А
- 12.02, 13:10 — Швейцарія – Франція
- 12.02, 17:40 – Чехія – Канада
- 13.02, 17:40 – Франція – Чехія
- 13.02, 22:10 – Канада – Швейцарія
- 15.02, 13:10 – Швейцарія – Чехія
- 15.02, 17:40 – Канада – Франція
Група B
- 11.02, 17:40 – Словаччина – Фінляндія
- 11.02, 22:10 – Швеція – Італія
- 13.02, 13:10 – Фінляндія – Швеція
- 13.02, 13:10 – Італія – Словаччина
- 14.02, 13:10 – Швеція – Словаччина
- 14.02, 17:40 – Фінляндія – Італія
Група C
- 12.02, 22:10 – Латвія – США
- 12.02, 22:10 – Німеччина – Данія
- 14.02, 13:10 – Німеччина – Латвія
- 14.02, 22:10 – США – Данія
- 15.02, 20:10 – Данія – Латвія
- 15.02, 22:10 – США – Німеччина
Розклад плей-офф з хоккею на Зимовій Олімпіаді-2026
1/8 фіналу – 17 лютого
- 13:10
- 13:10
- 17:40
- 17:40
1/4 фіналу – 18 лютого
- 13:10
- 15:10
- 17:40
- 22:10
1/2 фіналу – 20 лютого
- 17:40
- 22:10
Матч за 3-тє місце – 21 лютого
- 21:40
Фінал – 22 лютого
- 15:10
На Олімпіаді‑2026 знову беруть участь гравці НХЛ, і це робить турнір особливо видовищним і конкурентним.
А от збірну Росії з хокею було офіційно відсторонено від участі в Іграх‑2026, і вона не бере участі в турнірі.
Зимові Олімпійські ігри 2026 – повний розклад фінальних змагань.
