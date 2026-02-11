Хоккей на Олимпийских играх 2026: расписание, сборные и фавориты турнира

Хоккей – один из самых ожидаемых фанатами видов спорта Зимних Олимпийских игр‑2026 в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.

Соревнования соберут лучшие национальные сборные мира, включая ведущих игроков НХЛ.

Полное расписание турниров по хоккею на Олимпийских играх 2026 года и результаты матчей — в материале.

Зимние Олимпийские игры 2026: расписание хоккейных матчей

В мужском турнире участвуют 12 сборных, которые распределены на три группы по четыре команды. Команды проводят по три матча в каждой группе, а затем продолжают борьбу в плей‑офф.

Лучшие сборные по итогам группового этапа и рейтинга продолжают борьбу за медали – начиная с 1/8 финала, затем четвертьфиналы, полуфиналы и матчи за бронзу и золото.

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде 2026 года продлится с 11 по 22 февраля 2026 года. Матчи будут проходить на ледовых аренах в Милане: Santagiulia Ice Hockey Arena и Milano Rho Ice Hockey Arena.

Хоккей на Олимпийских играх 2026: календарь

На главные соревнования четырехлетия квалифицировались:

1 сборная – хозяйка Олимпиады

7 сборных – по рейтингу Международной федерации хоккея на льду (IIHF)

4 сборные – по итогам финального квалификационного раунда

Хоккей: распределение на группы

Группа А

Канада

Чехия

Швейцария

Франция

Группа B

Финляндия

Швеция

Словакия

Италия

Группа C

США

Германия

Латвия

Дания

Расписание матчей группового этапа на Зимней Олимпиаде‑2026

Группа А

12.02, 13:10 — Швейцария — Франция

12.02, 17:40 — Чехия — Канада

13.02, 17:40 — Франция — Чехия

13.02, 22:10 — Канада — Швейцария

15.02, 13:10 — Швейцария — Чехия

15.02, 17:40 — Канада — Франция

Группа B

11.02, 17:40 — Словакия — Финляндия

11.02, 22:10 — Швеция — Италия

13.02, 13:10 — Финляндия — Швеция

13.02, 13:10 — Италия — Словакия

14.02, 13:10 — Швеция — Словакия

14.02, 17:40 — Финляндия — Италия

Группа C

12.02, 22:10 — Латвия — США

12.02, 22:10 — Германия — Дания

14.02, 13:10 — Германия — Латвия

14.02, 22:10 — США — Дания

15.02, 20:10 — Дания — Латвия

15.02, 22:10 — США — Германия

Расписание плей‑офф хоккея на Зимней Олимпиаде‑2026

1/8 финала – 17 февраля

13:10

13:10

17:40

17:40

1/4 финала – 18 февраля

13:10

15:10

17:40

22:10

1/2 финала – 20 февраля

17:40

22:10

Матч за 3-е место – 21 февраля

21:40

Финал – 22 февраля

15:10

На Олимпиаде‑2026 снова участвуют игроки НХЛ, и это делает турнир особенно зрелищным и конкурентным.

Однако сборная России по хоккею была официально отстранена от участия в Играх‑2026 и не участвует в турнире.

