Хоккей на Олимпийских играх 2026: расписание, сборные и фавориты турнира

Хоккей – один из самых ожидаемых фанатами видов спорта Зимних Олимпийских игр‑2026 в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.
Соревнования соберут лучшие национальные сборные мира, включая ведущих игроков НХЛ.
Полное расписание турниров по хоккею на Олимпийских играх 2026 года и результаты матчей — в материале.
Зимние Олимпийские игры 2026: расписание хоккейных матчей
В мужском турнире участвуют 12 сборных, которые распределены на три группы по четыре команды. Команды проводят по три матча в каждой группе, а затем продолжают борьбу в плей‑офф.
Лучшие сборные по итогам группового этапа и рейтинга продолжают борьбу за медали – начиная с 1/8 финала, затем четвертьфиналы, полуфиналы и матчи за бронзу и золото.
Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде 2026 года продлится с 11 по 22 февраля 2026 года. Матчи будут проходить на ледовых аренах в Милане: Santagiulia Ice Hockey Arena и Milano Rho Ice Hockey Arena.
Хоккей на Олимпийских играх 2026: календарь
На главные соревнования четырехлетия квалифицировались:
- 1 сборная – хозяйка Олимпиады
- 7 сборных – по рейтингу Международной федерации хоккея на льду (IIHF)
- 4 сборные – по итогам финального квалификационного раунда
Хоккей: распределение на группы
Группа А
- Канада
- Чехия
- Швейцария
- Франция
Группа B
- Финляндия
- Швеция
- Словакия
- Италия
Группа C
- США
- Германия
- Латвия
- Дания
Расписание матчей группового этапа на Зимней Олимпиаде‑2026
Группа А
- 12.02, 13:10 — Швейцария — Франция
- 12.02, 17:40 — Чехия — Канада
- 13.02, 17:40 — Франция — Чехия
- 13.02, 22:10 — Канада — Швейцария
- 15.02, 13:10 — Швейцария — Чехия
- 15.02, 17:40 — Канада — Франция
Группа B
- 11.02, 17:40 — Словакия — Финляндия
- 11.02, 22:10 — Швеция — Италия
- 13.02, 13:10 — Финляндия — Швеция
- 13.02, 13:10 — Италия — Словакия
- 14.02, 13:10 — Швеция — Словакия
- 14.02, 17:40 — Финляндия — Италия
Группа C
- 12.02, 22:10 — Латвия — США
- 12.02, 22:10 — Германия — Дания
- 14.02, 13:10 — Германия — Латвия
- 14.02, 22:10 — США — Дания
- 15.02, 20:10 — Дания — Латвия
- 15.02, 22:10 — США — Германия
Расписание плей‑офф хоккея на Зимней Олимпиаде‑2026
1/8 финала – 17 февраля
- 13:10
- 13:10
- 17:40
- 17:40
1/4 финала – 18 февраля
- 13:10
- 15:10
- 17:40
- 22:10
1/2 финала – 20 февраля
- 17:40
- 22:10
Матч за 3-е место – 21 февраля
-
21:40
Финал – 22 февраля
-
15:10
На Олимпиаде‑2026 снова участвуют игроки НХЛ, и это делает турнир особенно зрелищным и конкурентным.
Однако сборная России по хоккею была официально отстранена от участия в Играх‑2026 и не участвует в турнире.
