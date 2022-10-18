Оглушило так, будто я был в колокольне: мальчик, выживший после ракетного удара РФ

Юля вспоминает день, когда оккупанты разнесли половину ее дома и чуть не отняли жизнь сына. Тогда утром, 5 октября, она с матерью возилась на огороде. А 14-летний Владислав был один в доме, когда туда попала ракета.

Оглушило вообще страшно, будто я был в колокольне.

Украинские военные, которые несколькими днями ранее освободили село, оказали Владу первую помощь и эвакуировали парня в ближайшую больницу в Озерном, далее в Краматорск и Днепр. Все за один день, только чтобы спасти ребенка.

Мальчику вытащили осколки из брюшной полости, часть поврежденного кишечника удалили. Через несколько дней после стабилизации состояния Влада с мамой эвакуировали во Львов.

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Врач рассказывает, что также осколки проникли в позвоночник и крестцовую кость, повредили ему нервные корешки, вследствие чего у мальчика есть нарушение функций нижних конечностей.

Кроме того, повреждения грудной клетки и плеча. Несколько осколков до сих пор у Влада в позвоночнике. Львовские медики подготовили парня к транспортировке за границу.

Вскоре Влад продолжит лечение в Норвегии. Мальчика ждет ряд операций и длительная реабилитация. Его мама еще не знает, где и как будет жить, поскольку оккупанты оставили ее с сыном без дома. Однако Юля сейчас больше всего стремится вылечить сына.

Ребенка на ноги поставить. А все остальное — дом отстроим, силы будут.

Сам Влад после выздоровления снова хочет вернуться к занятиям футболом. А пока скучает по коту и бабушкиной еде и надеется скоро увидеть самых родных.

Сколько боли и страданий принесли в нашу жизнь россияне. Поступки их военных не простят поколения украинцев. Они убили тысячи мирных жителей, среди которых много детей. А сколько малышей осталось без родителей. Читай историю девочки, которая пережила ракетный удар по Краматорскому вокзалу, но потеряла маму.

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