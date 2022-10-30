Розповіді

24 лютого вагітною тікала від війни, а 24 серпня — народила сина: символічна і сильна історія Тамари Волошин

Вікторія Мельник, редакторка сайту 30 Жовтня 2022, 07:00
Тамара Волошин
Фото: Instagram

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