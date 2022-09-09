Вагітним безкоштовно: список медичних послуг, за які не треба платити

Вагітність — водночас найпрекрасніша пора очікування нового життя і досить важкий виклик для жіночого організму.

У цей час треба особливо дбайливо ставитися до медичних обстежень, не нехтувати прийомами у лікаря та піклуватися про здоров’я своє та малюка.

Кожен майбутній малюк має право на необхідне медичне обслуговування, а вагітна жінка — на контроль вагітності.

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Зараз це цілком доступно, адже держава фінансово покриває певні послуги медичного спостереження для вагітних за програмою медичних гарантій. В НСЗУ розповіли, які послуги будуть безкоштовними.

Які медичні послуги для вагітних безкоштовні

Вагітна жінка може звернутися по медичну допомогу до свого сімейного лікаря або до акушера — направлення брати не потрібно. Програма медгарантій покриває такі послуги для вагітних:

консультації лікаря, спостереження за станом здоров’я вагітної та плоду; проведення лабораторних та інструментальних обстежень, зокрема УЗД; направлення на додаткові обстеження чи консультацію до інших лікарів-спеціалістів, а також госпіталізацію за потреби.

Стаціонар: що треба знати

Регулярні обстеження дають змогу лікареві вчасно виявити ускладнення і можливі патології та надати допомогу. Тоді вагітність пройде безпечно для мами та майбутнього малюка.

У разі ускладнень вагітних направляють у відділення гінекології або патології вагітності пологового будинку чи спеціалізованого акушерського стаціонару.

Якщо жінка звернулася у ці відділення самостійно або її доставили каретою екстренної медичної допомоги, то направлення не потрібне. Там приймуть і безкоштовно нададуть таку допомогу:

спостереження;

обстеження;

лікування з урахуванням лікарських засобів з Нацпереліку та витратних матеріалів;

харчування.

Малюки потребують багато догляду, уваги, а також речей першої потреби: підгузки, серветки, одяг, пелюшки тощо. Благодійний фонд BGV може з цим допомогти.

Українські матусі й татусі можуть отримати безкоштовний набір для новонароджених. Читай, як це зробити.

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