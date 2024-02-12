Українські матусі й татусі можуть отримати набір екопідгузків від BGV: як це зробити

6 лютого 2024 року український благодійний фонд BGV Charity Fund запустив новий проект — Екосвідомість з пелюшок. Українські родини зможуть отримати 43 тисячі наборів екопідгузків для діток від 0 до 3 років. Читай, як отримати екопідгузки безкоштовно та хто може це зробити.
Проект Екосвідомість з пелюшок має на меті зменшити витрати родин з маленькими дітьми на підгузки та зменшити кількість відходів.
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Щоб отримати набір від BGV, потрібно заповнити заявку на сайті, вказавши інформацію про одного з батьків та дитину. Також необхідно надати свої контакти й дані для відправлення набору Новою поштою.
Потрібно додати фото чи скан необхідних документів: свідоцтва про народження дитини та вашого ID (обидві сторони) або паспорта (перша, друга сторінка та сторінка з реєстрацією), індивідуальний податковий номер.
Після оформлення заявки потрібно підтвердити її, на електронну пошту надійде такий лист. Заявка буде опрацьована протягом кількох тижнів.
Після оформлення заявки потрібно підтвердити її, на електронну пошту надійде такий лист. Заявка буде опрацьована протягом кількох тижнів.
У кожному пакунку будуть багаторазові трусики, які можна прати, а також спеціальні змінні вкладки на липучках. Набори відрізняються за розмірами і вагою дітей: S (3-8 кг), M (7-12 кг), L (11-18 кг).
Після оголошення такої допомоги фонд отримав величезну кількість звернень, також збільшилося навантаження на сайт. Якщо подати заявку не вдається, спробуй повторити спробу за кілька годин.
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