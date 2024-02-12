Українські матусі й татусі можуть отримати набір екопідгузків від BGV: як це зробити

6 лютого 2024 року український благодійний фонд BGV Charity Fund запустив новий проект — Екосвідомість з пелюшок. Українські родини зможуть отримати 43 тисячі наборів екопідгузків для діток від 0 до 3 років. Читай, як отримати екопідгузки безкоштовно та хто може це зробити.

Допомога BGV: як подати заявку та отримати допомогу

Проект Екосвідомість з пелюшок має на меті зменшити витрати родин з маленькими дітьми на підгузки та зменшити кількість відходів.

Набір можуть отримати батьки малюків, народжених з 6 лютого 2021 року.

Вік дитини на момент подачі заявки на отримання набору — до трьох років.

Як подати заявку

Щоб отримати набір від BGV, потрібно заповнити заявку на сайті, вказавши інформацію про одного з батьків та дитину. Також необхідно надати свої контакти й дані для відправлення набору Новою поштою.

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Потрібно додати фото чи скан необхідних документів: свідоцтва про народження дитини та вашого ID (обидві сторони) або паспорта (перша, друга сторінка та сторінка з реєстрацією), індивідуальний податковий номер.

Після оформлення заявки потрібно підтвердити її, на електронну пошту надійде такий лист. Заявка буде опрацьована протягом кількох тижнів.

Що в наборі

У кожному пакунку будуть багаторазові трусики, які можна прати, а також спеціальні змінні вкладки на липучках. Набори відрізняються за розмірами і вагою дітей: S (3-8 кг), M (7-12 кг), L (11-18 кг).

Чому може не працювати подача заявки

Після оголошення такої допомоги фонд отримав величезну кількість звернень, також збільшилося навантаження на сайт. Якщо подати заявку не вдається, спробуй повторити спробу за кілька годин.

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