Беременным бесплатно: список медицинских услуг, за которые не нужно платить

Беременность — одновременно самое прекрасное время ожидания новой жизни и довольно тяжелый вызов для женского организма.

В этот период нужно особенно внимательно относиться к медицинским обследованиям, не пренебрегать приемами у врача и заботиться о здоровье своем и малыша.

Каждый будущий малыш имеет право на необходимое медицинское обслуживание, а беременная женщина — на контроль беременности.

Сейчас это очень доступно, ведь государство финансово покрывает некоторые услуги медицинского наблюдения для беременных по программе медицинских гарантий. НСЗУ сообщило, какие услуги будут бесплатными.

Какие медицинские услуги для беременных бесплатны

Беременная женщина может обратиться за медицинской помощью к своему семейному врачу или к акушеру — направление брать не нужно. Программа медгарантий покрывает следующие услуги для беременных:

консультации врача, наблюдение за состоянием здоровья беременной и плода; проведение лабораторных и инструментальных обследований, в том числе УЗИ; направление на дополнительные обследования или консультацию к другим врачам-специалистам, а также госпитализацию в случае необходимости.

Стационар: что нужно знать

При регулярном обследовании врач может вовремя обнаружить осложнения и патологии и оказать помощь. Тогда беременность пройдет безопасно для мамы и малыша.

В случае осложнений беременных направляют в отделение гинекологии или патологии беременности роддома или специализированного акушерского стационара.

Если женщина обращается туда самостоятельно или ее доставили каретой экстренной медицинской помощи, то направление не нужно. Там примут и бесплатно окажут следующую ​​помощь:

наблюдение;

обследование;

лечение с учетом лекарственных средств из Нацперечня и расходных материалов;

питание.

Малыши требуют много ухода, внимания, а также вещей первой потребности: подгузники, салфетки, одежда, пеленки и т.д. Благотворительный фонд BGV может с этим помочь.

Украинские мамы и папы могут получить бесплатный набор для новорожденных. Читай, как это сделать.

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