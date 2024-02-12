Украинские мамы и папы могут получить набор экоподгузников от BGV: как это сделать

6 февраля 2024 украинский благотворительный фонд BGV Charity Fund запустил новый проект — Экосознание с пеленок. Украинские семьи смогут получить 43 тысячи наборов экоподгузников для детей от 0 до 3 лет. Читай, как получить экоподгузники бесплатно и кто может это сделать.

Помощь BGV: как подать заявку и получить помощь

Проект Экосознание с пеленок ставит своей целью уменьшить расходы семей с маленькими детьми на подгузники и уменьшить количество отходов.

Набор могут получить родители малышей, рожденных с 6 февраля 2021 года.

Возраст ребенка на момент подачи заявки на получение набора — до трех лет.

Как подать заявку?

Чтобы получить набор от BGV, нужно заполнить заявку на сайте, указав информацию об одном из родителей и ребенке. Также необходимо предоставить свои контакты и данные для отправки набора Новой почтой.

Сейчас также смотрят

Следует добавить фото или скан необходимых документов: свидетельства о рождении ребенка и вашего ID (обе стороны) или паспорта (первая, вторая страница и страница с регистрацией), индивидуальный налоговый номер.

После оформления заявки нужно подтвердить ее, на электронную почту придет письмо. Заявка будет обработана в течение нескольких недель.

Что входит в набор

В каждом наборе будут многоразовые трусики, которые можно стирать, а также специальные сменные вкладыши на липучках. Наборы отличаются по размерам и весу детей: S (3-8 кг), M (7-12 кг), L (11-18 кг).

Почему может не работать подача заявки

После оглашения такой помощи фонд получил огромное количество обращений, также увеличилась нагрузка на сайт. Если подать заявку не удается, повтори попытку через несколько часов.

Раньше мы рассказывали о самых распространенных мифах о грудном вскармливании.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.