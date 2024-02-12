Украинские мамы и папы могут получить набор экоподгузников от BGV: как это сделать

6 февраля 2024 украинский благотворительный фонд BGV Charity Fund запустил новый проект — Экосознание с пеленок. Украинские семьи смогут получить 43 тысячи наборов экоподгузников для детей от 0 до 3 лет. Читай, как получить экоподгузники бесплатно и кто может это сделать.
Проект Экосознание с пеленок ставит своей целью уменьшить расходы семей с маленькими детьми на подгузники и уменьшить количество отходов.
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Чтобы получить набор от BGV, нужно заполнить заявку на сайте, указав информацию об одном из родителей и ребенке. Также необходимо предоставить свои контакты и данные для отправки набора Новой почтой.
Следует добавить фото или скан необходимых документов: свидетельства о рождении ребенка и вашего ID (обе стороны) или паспорта (первая, вторая страница и страница с регистрацией), индивидуальный налоговый номер.
После оформления заявки нужно подтвердить ее, на электронную почту придет письмо. Заявка будет обработана в течение нескольких недель.
После оформления заявки нужно подтвердить ее, на электронную почту придет письмо. Заявка будет обработана в течение нескольких недель.
В каждом наборе будут многоразовые трусики, которые можно стирать, а также специальные сменные вкладыши на липучках. Наборы отличаются по размерам и весу детей: S (3-8 кг), M (7-12 кг), L (11-18 кг).
После оглашения такой помощи фонд получил огромное количество обращений, также увеличилась нагрузка на сайт. Если подать заявку не удается, повтори попытку через несколько часов.
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