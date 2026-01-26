Мир, ”шесть-семь”, ИИ: Оксфорд определился с главными детскими словами 2025 года

Оксфордский словарь назвал детское слово в 2025 году. Как сообщают на официальном сайте университета, им стало слово “мир” (peace).

В исследовании говорится, что за год было опрошено почти 5000 детей по всей Великобритании в возрасте от 6 до 14 лет. На основе самых распространенных ответов было отобрано три слова-лидера, из которых именно это стало фаворитом. Оно получило 35% поддержки.

На втором месте оказался “искусственный интеллект” (33%), а на третьем — слово “устойчивость” (21%).

Исследователи определили незаурядную осведомленность детей с текущими событиями. На вопрос, почему они выбрали слово “мир”, каждый десятый респондент вспомнил войну, в то время как некоторые выделили конкретные конфликты, например, российскую агрессию в Украине или конфликт в секторе Газа.

Искусственный интеллект уже второй год подряд занимает вторую строчку рейтинга. На вопрос, почему они выбрали это слово, 20% детей вспомнили, что слышали или говорили о ИИ, подчеркивая его повсеместность в повседневной жизни.

Как и в прошлом году, это слово вызывало у них положительные чувства. Более четверти детей от шести до восьми лет (29%) выбрали ИИ своим словом года.

Среди сленговых слов, ставших популярными в 2025 году, дети чаще всего (47%) выделяли мем “шесть-семь”. Далее в списке аура (24%) и делулу (7%). По мнению детей, “шесть-семь” вызывает веселье и смех. Они используют этот сленг преимущественно в кругу друзей.

Хотя 12% детей признали, что мем “шесть-семь” не имеет никакого значения, большинство детей отметили ценность таких слов, а 72% заявили, что важно иметь слова, которые они используют только с друзьями.

