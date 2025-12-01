Оксфорд определился со словом года: выбран термин “rage bait”

Лингвисты Oxford University Press подвели итоги года и определили термин, который точнее всего описывает настроения общества последних 12 месяцев. Им стало понятие rage bait (рейдж-бейт), что дословно можно перевести как наживка на гнев. Об этом сообщается на официальном сайте издательства.

Что это означает и почему именно оно

Суть rage bait проста и цинична: это контент, созданный с единственной целью — вызвать у зрителя или читателя возмущение. Это не случайная ошибка автора, а спланированная стратегия. Ведь в эпоху алгоритмов именно гнев заставляет людей писать комментарии, распространять посты и ставить реакции, что автоматически поднимает публикацию в топы просмотров.

Составители словаря заметили интересную тенденцию: популярность этого термина за последний год выросла аж в три раза. Это свидетельствует, что пользователи интернета начали осознавать, когда именно ими манипулируют.

Хотя rage bait кажется новейшим явлением, его корни уходят в начало нулевых. Впервые это выражение зафиксировали еще в 2002 году.

Тогда контекст был далек от соцсетей: термином описывали поведение на дороге, когда водители намеренно провоцировали других, например, агрессивно мигая фарами. Со временем выражение эволюционировало и прочно закрепилось в цифровом пространстве.

Кто еще претендовал на звание слова года

Rage bait имел серьезных конкурентов, которые также отражают современные тренды:

Aura farming (выращивание ауры) — термин, описывающий попытки человека искусственно добавить себе харизмы и крутости в глазах окружающих;

Biohack (биохакинг) — уже более привычное для нас понятие, означающее взлом собственных биологических процессов для улучшения здоровья и продления жизни.

Однако именно провокация на гнев победила, став главным маркером 2025 года, что лишний раз напоминает: интернет — это территория, где наши эмоции часто становятся товаром.

Ранее мы писали, какими определениями пополнился Кембриджский словарь — читай в материале, какие термины добавились.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!