Слово года 2025: какой термин выбрал Кембриджский словарь

Кембриджский словарь выбрал словом 2025 года parasocial — термин, описывающий одностороннюю эмоциональную связь, которую люди испытывают к кому-то, кого не знают лично, или даже к искусственному интеллекту.

Это слово, которое когда-то было узкоспециализированным академическим понятием, теперь стало мейнстримом, отражая современные тенденции в социальных сетях и взаимодействии с технологиями, отмечают в CNN.

Слово года 2025: история возникновения и распространения термина

Термин parasocial был придуман в 1956 году социологами Дональдом Хортоном и Ричардом Волем для обозначения парасоциальных отношений между телезрителями и ведущими.

Это явление актуально и сегодня: пользователи соцсетей создают односторонние эмоциональные связи со знаменитостями, инфлюенсерами и виртуальными персонажами, с которыми в реальности не имеют никакого контакта.

Яркий пример — Тейлор Свифт, которая в этом году сообщила о помолвке с игроком NFL Трэвисом Келси. Многие поклонники делились теплыми эмоциями по поводу пары, которую подавляющее большинство никогда не видела вживую.

Еще один случай — британская певица Лили Аллен. Ее новый альбом West End Girl рассказывает о расставании, что спровоцировало парасоциальный интерес к ее личной жизни.

Лексикограф Кембриджского словаря Колин Макинтош отметил:

То, что когда-то было специализированным академическим термином, стало мейнстримом… Миллионы людей вовлечены в парасоциальные отношения; еще больше просто заинтригованы их ростом.

Он добавил, что слово отражает дух 2025 года и эволюцию языка от знаменитостей к чат-ботам.

Профессор экспериментальной социальной психологии Кембриджского университета Симоне Шналл назвала выбор вдохновенным:

Рост парасоциальных отношений переосмыслил фанатство, знаменитостей и, с ИИ, как обычные люди взаимодействуют онлайн… Это приводит к ощущению, что люди знают тех, с кем формируют такие связи, могут им доверять и даже демонстрировать крайние формы лояльности.

Она подчеркнула, что такие связи могут быть нездоровыми и интенсивными, особенно с инфлюенсерами.

