Для тебя Новости

Слово года 2025: какой термин выбрал Кембриджский словарь

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 18 ноября 2025, 16:00 2 мин.
слово года
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь