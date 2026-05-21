Британская радиостанция случайно объявила о смерти короля Чарльза — подробности

Известная британская радиостанция Radio Caroline принесла извинения монарху и своей аудитории за вызвавший беспокойство инцидент. Во вторник днем, 19 мая 2026 года, в эфире станции случайно раздалось сообщение о том, что король Великобритании Чарльз III скончался.

Как выяснилось впоследствии, ошибочное извещение произошло из-за внезапного компьютерного сбоя в главной студии вещателя, расположенной в графстве Эссекс.

Британское радио Radio Caroline извинилось за фейковое сообщение о смерти монарха

Как отметила The Guardian, менеджер радиостанции Питер Мур на официальной странице Facebook объяснил, что техническая ошибка привела к случайной активации специального протокола под названием Смерть монарха.

Подобный алгоритм действий и предварительно подготовленные записи хранятся в базах данных всех британских СМИ на случай чрезвычайных событий, хотя журналисты всегда надеются, что они не понадобятся.

Согласно инструкциям этого протокола, сразу после выхода траурного объявления Radio Caroline полностью утихло. Именно эта внезапная пауза в эфире и привлекла внимание технического персонала, который немедленно восстановил стандартное вещание и оперативно озвучил опровержение вместе с первыми извинениями.

Читать по теме Здесь не будет фуа-гра: какие блюда ест король Чарльз Бывший королевский повар рассказал о рационе монаршей семьи.

В настоящее время руководство станции изъяло из публичного доступа на своем сайте записи эфира за промежуток времени, пока продолжалось выяснение обстоятельств.

Сам инцидент произошел в тот момент, когда король Чарльз вместе с королевой Камиллой находились с официальным визитом в Северной Ирландии, где посещали Белфаст и общались с местными фольклорными коллективами.

Этот инцидент стал не единственным медийным факапом на британском радио за неделю. Накануне BBC также была вынуждена публично извиняться перед слушателями Radio 2 из-за серьезной ошибки в расписании, в результате которой в эфир вместо свежего выпуска популярного воскресного шоу Элейн Пейдж случайно пустили повтор программы за прошедшую неделю.

Ранее мы писали, что король Чарльз III в Конгрессе США упомянул об Украине – читай в материале, что сказал монарх.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!