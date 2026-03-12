Конец 700-летней традиции: Великобритания окончательно устраняет наследственную аристократию из парламента

Великобритания готовится к историческому излому своей политической системы: через семь веков после основания Палаты лордов наследственные перы окончательно теряют право голоса в законодательном органе.

Во вторник вечером члены верхней палаты сняли свои возражения против законопроекта, ранее принятого Палатой общин. Это решение фактически выселяет десятки герцогов, графов и виконтов, занимавших кресла в парламенте только на основании титулов, унаследованных вместе с родовыми имениями.

Правительственный министр Ник Томас-Саймондс назвал этот шаг концом архаического и недемократического принципа, подчеркнув, что парламент должен быть местом признания талантов и заслуг, а не “галереей сетей старых друзей”, где титулы многовековой древности обладают властью над волей народа.

Палата лордов, традиционно выполняющая роль тщательно проверяющего и дорабатывающего законы, принятые избранными депутатами, давно была объектом критики из-за своей громоздкости и отсутствия демократической легитимности.

Имея более 800 членов, она является второй по численности законодательной палатой в мире после Всекитайского собрания народных представителей.

В последнее время репутацию палаты дополнительно подорвали громкие скандалы, в частности отставка Питера Мандельсона из-за его связей с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном, что снова актуализировало вопрос о целесообразности существования института в его нынешнем виде.

Процесс отстранения аристократов от власти продолжался десятилетиями: в 1999 году правительство Тони Блэра выселило большинство из 750 наследственных пэров — тогда было разрешено остаться лишь 92 лицам как временный компромисс во избежание масштабного восстания знати.

Только через 25 лет правительство Кира Стармера завершило начатое дело, введя законодательство для устранения остатков “наследственных”.

Несмотря на ожесточенное сопротивление лордов, стороны пришли к определенному компромиссу: некоторое количество наследственных членов сможет остаться в палате, будучи переработанными в жизненные перья — лиц, чей статус не передается потомкам. Подавляющее большинство палаты составляют именно такие назначенные члены: бывшие политики, общественные лидеры и выдающиеся деятели.

Законопроект станет законом сразу после получения королевской санкции от Карла III, что является формальностью. Наследственные перы покинут свои места до конца текущей сессии парламента этой весной.

Несмотря на историческую значимость события, оппозиционный лидер консерваторов в Палате лордов Николас Тру отметил, что это не просто отказ от стереотипной истории в горностае, а прощание с тысячами верно служивших нации на протяжении веков людей.

Впрочем, лейбористская партия не планирует останавливаться на достигнутом: конечной целью остается полная замена Палаты лордов на альтернативную вторую палату, которая была бы более репрезентативной для современной Британии.

